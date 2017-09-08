Андрей Бочаров: «Инвестор в Волгоградской области будет защищен»
Сегодня Андрей Бочаров на базе Волгоградского нефтеперерабатывающего завода провел выездное совещание по вопросам развития промышленности региона.
Сегодня Андрей Бочаров на базе Волгоградского нефтеперерабатывающего завода провел выездное совещание по вопросам развития промышленности региона.
В работе совещания принял участие президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Темой обсуждения стали перспективы модернизации волгоградских предприятий и увеличения производственных мощностей. В числе основных — вопрос об инвестиционной привлекательности региона.
Отметим, что развитие промышленности, модернизация действующих и создание новых производств, осуществляемые с помощью господдержки и привлечения частных средств, являются приоритетами долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной Андреем Бочаровым в 2014 году. За три года было выстроено эффективное взаимодействие с собственниками и менеджерами предприятий. Также возросло число инвестпроектов. Все больше привлекаются средства господдержки индустриального сектора экономики региона. Наведение порядка, начавшееся в 2014 году во всех сферах, в том числе и в механизмах ведения бизнеса на территории Волгоградской области, создало благоприятные условия для инвестиций в промышленность. За последние три года вложения в обрабатывающие производства региона составили более 160 миллиардов рублей. На территории Волгоградской области были запущены 25 новых предприятий и промышленных участков. Сегодня реализуются 37 промышленных проектов, 15 из которых планируется завершить в конце текущего — начале следующего года. Сумма инвестиций в эту отрасль экономики составляет порядка 600 миллиардов рублей.
— Для того чтобы в регион вкладывали, надо больше и качественнее работать. Сегодня инвестиционный климат в Волгоградской области не в полной мере отвечает тем большим задачам, которые стоят перед нами. Вместе с ведомствами и депутатами мы готовим комплекс документов, который позволит изменить условия для бизнесменов, желающих вложить средства в развитие региона. Инвестор в Волгоградской области должен быть максимально защищен. И он будет защищен, — подчеркнул Андрей Бочаров.