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12:53 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров: «Инвестор в Волгоградской области будет защищен»

Сегодня Андрей Бочаров на базе Волгоградского нефтеперерабатывающего завода провел выездное совещание по вопросам развития промышленности региона.

В работе совещания принял участие президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Темой обсуждения стали перспективы модернизации волгоградских предприятий и увеличения производственных мощностей. В числе основных — вопрос об инвестиционной привлекательности региона.

Отметим, что развитие промышленности, модернизация действующих и создание новых производств, осуществляемые с помощью господдержки и привлечения частных средств, являются приоритетами долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной Андреем Бочаровым в 2014 году. За три года было выстроено эффективное взаимодействие с собственниками и менеджерами предприятий. Также возросло число инвестпроектов. Все больше привлекаются средства господдержки индустриального сектора экономики региона. Наведение порядка, начавшееся в 2014 году во всех сферах, в том числе и в механизмах ведения бизнеса на территории Волгоградской области, создало благоприятные условия для инвестиций в промышленность. За последние три года вложения в обрабатывающие производства региона составили более 160 миллиардов рублей. На территории Волгоградской области были запущены 25 новых предприятий и промышленных участков. Сегодня реализуются 37 промышленных проектов, 15 из которых планируется завершить в конце текущего — начале следующего года. Сумма инвестиций в эту отрасль экономики составляет порядка 600 миллиардов рублей.

На встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента РИАЦ, как удается привлекать в Волгоградскую область серьезный объем инвестиций, губернатор Волгоградской области отметил, что направление является приоритетным в деятельности властей всех уровней.

— Для того чтобы в регион вкладывали, надо больше и качественнее работать. Сегодня инвестиционный климат в Волгоградской области не в полной мере отвечает тем большим задачам, которые стоят перед нами. Вместе с ведомствами и депутатами мы готовим комплекс документов, который позволит изменить условия для бизнесменов, желающих вложить средства в развитие региона. Инвестор в Волгоградской области должен быть максимально защищен. И он будет защищен, — подчеркнул Андрей Бочаров.

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