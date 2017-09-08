Андрей Бочаров: «Инвестор в Волгоградской области будет защищен»

Отметим, что развитие промышленности, модернизация действующих и создание новых производств, осуществляемые с помощью господдержки и привлечения частных средств, являются приоритетами долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной Андреем Бочаровым в 2014 году. За три года было выстроено эффективное взаимодействие с собственниками и менеджерами предприятий. Также возросло число инвестпроектов. Все больше привлекаются средства господдержки индустриального сектора экономики региона. Наведение порядка, начавшееся в 2014 году во всех сферах, в том числе и в механизмах ведения бизнеса на территории Волгоградской области, создало благоприятные условия для инвестиций в промышленность. За последние три года вложения в обрабатывающие производства региона составили более 160 миллиардов рублей. На территории Волгоградской области были запущены 25 новых предприятий и промышленных участков. Сегодня реализуются 37 промышленных проектов, 15 из которых планируется завершить в конце текущего — начале следующего года. Сумма инвестиций в эту отрасль экономики составляет порядка 600 миллиардов рублей.