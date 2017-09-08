Источник: Reuters

Помидоры, картофель и носки подешевели в Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В августе цены в регионе снизились на 0,6%, продукты подешевели на 2,1%. Платные услуги напротив, подорожали на 0,2%.

Сильнее всего в августе подешевели помидоры (на 38,2%), белокочанную капусту (на 37,7%), картофель (на 29,2%), виноград (на 24,8%), носки мужские (на 5,3%), поливитамины с макро- и микроэлементами (на 4,5%), крем для лица (на 4,3%).

Из услуг подорожали консультация у юриста по семейным вопросам (на 19,5%), подготовка юристом искового заявления в суд о расторжении брака (на 10,7%), проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда (на 5,4%).