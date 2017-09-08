В Башкирии сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию составило 14,5%

Дефляция в потребительском секторе в августе обусловлена снижением цен на продовольственные товары, пояснили в статведомстве.

За месяц на продовольственном рынке республики сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию составило 14,5%. Картофель подешевел на 19,4%, свекла столовая, лук репчатый, помидоры, морковь и капуста белокочанная — на 22,0−30,5%, огурцы свежие и чеснок — на 9,2−15,6%, фрукты и цитрусовые — в среднем на 6,2% (из них более всего виноград — на 23,7%). Кроме того, снизились цены на яйца куриные на 6,1%, муку пшеничную, овсяные хлопья «Геркулес», горох, фасоль, крупу гречневую и пшено — на 1,0−3,5%, мороженое, торты, зефир, пастилу и шоколад, молоко стерилизованное — на 1,2−2,2%, масло оливковое и подсолнечное — на 1,5−2,2%, мясо кур и рыбу мороженую неразделанную — на 1,8%. Из алкогольной продукции стало дешевле пиво отечественное (на 1,2%) и вина виноградные (на 1,3%).

Подорожали отдельные виды молочной продукции (на 0,2−1,5%), мясо- и рыбопродуктов (на 0,2−2,0%), хлеб и хлебобулочные изделия (в среднем на 0,5%). Выросли цены на воду газированную, пиво зарубежных торговых марок на 2,1−2,3%, орехи и мед — на 4,2−4,3%.

В непродовольственном секторе прирост цен на отдельные виды одежды и обуви составил 1,0−4,3%, белье постельное — в среднем 1,7%, меха и меховые изделия — 2,1%, компьютеры, телефонные аппараты мобильной связи — 0,5−2,0%. Из строительных материалов плитка керамическая, стекло оконное листовое и еврошифер стали дороже на 1,5−2,7%, пиломатериалы — на 4,7%. На медицинские препараты индекс цен варьировал от 88,8% (валидол) до 102,1% (верошпирон).