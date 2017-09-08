Калининград получит 25 новых «скорых» и 32 школьных автобуса
Правительство РФ выделило Калининградской области автомобили скорой помощи и школьные автобусы. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Правительства России.
Правительство РФ выделило Калининградской области автомобили скорой помощи и школьные автобусы. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Правительства России.
Калининградская область получит 25 машин класса «В».
«Наш парк автомобилей скорой медицинской помощи обновляется ежегодно, мы постоянно отслеживаем срок их эксплуатации и стараемся заменять машины старше пяти лет на новые. За семь лет, включая и этот год, по разным программам за счет федеральных и региональных средств, а также благодаря проекту по приграничному сотрудничеству мы получили в общей сложности 76 машин, в том числе реанимобили», — сказал руководитель регионального министерства здравоохранения Александр Кравченко.
По его словам, до конца года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018 пятью реанимобилями пополнится Городская станция СМП.
Кроме того, распоряжением правительства России № 1921-р Калининградская область в числе 77 регионов сможет обновить школьный автопарк — ей выделено 32 автобуса. Транспортные средства будут приобретаться также у крупнейших отечественных автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод ГАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Волгабас».