Калининград получит 25 новых «скорых» и 32 школьных автобуса

«Наш парк автомобилей скорой медицинской помощи обновляется ежегодно, мы постоянно отслеживаем срок их эксплуатации и стараемся заменять машины старше пяти лет на новые. За семь лет, включая и этот год, по разным программам за счет федеральных и региональных средств, а также благодаря проекту по приграничному сотрудничеству мы получили в общей сложности 76 машин, в том числе реанимобили», — сказал руководитель регионального министерства здравоохранения Александр Кравченко.