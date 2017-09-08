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13:49 (мск), источник: Секрет Фирмы

Немецкий сыр прикидывался белорусским на ярмарке в Улан-Удэ. Но его узнали

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Роспотребнадзора нашли на ярмарке в Улан-Удэ 29 упаковок санкционного немецкого сыра «Камабер, «Бри», «Дор Блю».

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Роспотребнадзора нашли на ярмарке в Улан-Удэ 29 упаковок санкционного немецкого сыра «Камабер, «Бри», «Дор Блю». Об этом говорится в совместном пресс-релизе ведомства.

На упаковках сыров страной производств была обозначена Белоруссия. Кроме того, сотрудники надзорных ведомств нашли 130 килограммов персиков и нектаринов Латвии и Литвы. После обысков фрукты уничтожили.

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