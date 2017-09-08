Немецкий сыр прикидывался белорусским на ярмарке в Улан-Удэ. Но его узнали
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Роспотребнадзора нашли на ярмарке в
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Роспотребнадзора нашли на ярмарке в
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Роспотребнадзора нашли на ярмарке в
На упаковках сыров страной производств была обозначена Белоруссия. Кроме того, сотрудники надзорных ведомств нашли 130 килограммов персиков и нектаринов Латвии и Литвы. После обысков фрукты уничтожили.