Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий из-за цифровизации экономики

Источник: РИА "Новости"

Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и “убить” целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей. Дмитрий Медведев

Об этом председатель правительства сообщил на Московском финансовом форуме.

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Поэтому, по словам Медведева, «критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых госинститутов, как система образования, здравоохранения, социальной помощи, поддержки занятости».

Кроме того, подчеркнул он, необходима модернизация государственного аппарата с тем, чтобы все типовые, рутинные, сервисные операции были переведены в «цифровой» вид.

Он отметил, что элементы «цифрового управления» по администрированию доходов позволили увеличить собираемость налогов и других платежей в бюджет. При этом сами административные процедуры стали удобнее для бизнеса и граждан.