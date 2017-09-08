Обновление улицы Рабоче-Крестьянская в Волгограде под контролем специалистов

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Качество проводимых на всех этапах работ находится под постоянным контролем специалистов МУ «Комдорстрой» и независимых лабораторий.

Как рассказал начальник отдела контроля и приема подрядных работ МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин, протяженность ремонтируемого объекта составляет — 3,26 км. В соответствии с условиями муниципального контракта он должен быть выполнен до 31 октября этого года.

В настоящее время здесь ведутся работы по фрезерованию, ремонту смотровых и дождеприемных колодцев, устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, промывка ливневой канализации. При этом фрезерование уже выполнено в полном объеме, а укладка верхнего слоя дорожного покрытия более чем на 90 процентов. Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которое будет заменено в ходе ремонта — 76 тысяч квадратных метров. Основные строительные работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать помех движению автотранспорта.

— Качество работ и материалов контролируется на всех этапах. Для этого привлекаются специалисты ведомственной и независимой лабораторий, а также представители Росавтодора. На данный момент качество всех исследованных проб дорожного покрытия соответствуют предъявляемым требованиям Константин Шишкин

По завершению дорожных работ на обновленном участке улицы Рабоче-Крестьянской в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет выполнено нанесение разметки, установка новых дорожных знаков, светофоров, остановочных павильонов.