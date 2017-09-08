Обновление улицы Рабоче-Крестьянская в Волгограде под контролем специалистов
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполняется ремонт улицы
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполняется ремонт улицы
Качество проводимых на всех этапах работ находится под постоянным контролем специалистов МУ «Комдорстрой» и независимых лабораторий.
Как рассказал начальник отдела контроля и приема подрядных работ МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин, протяженность ремонтируемого объекта составляет — 3,26 км. В соответствии с условиями муниципального контракта он должен быть выполнен до 31 октября этого года.
В настоящее время здесь ведутся работы по фрезерованию, ремонту смотровых и дождеприемных колодцев, устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, промывка ливневой канализации. При этом фрезерование уже выполнено в полном объеме, а укладка верхнего слоя дорожного покрытия более чем на 90 процентов. Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которое будет заменено в ходе ремонта — 76 тысяч квадратных метров. Основные строительные работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать помех движению автотранспорта.
— Качество работ и материалов контролируется на всех этапах. Для этого привлекаются специалисты ведомственной и независимой лабораторий, а также представители Росавтодора. На данный момент качество всех исследованных проб дорожного покрытия соответствуют предъявляемым требованиям
По завершению дорожных работ на обновленном участке улицы
Напомним, что в рамках проекта в Волгограде, Волжском и на прилегающих к областному центру территориях, приводятся в порядок 86 километров региональных, межмуниципальных и местных автодорог, на 21 километре устраивается искусственное освещение, а также барьерные и пешеходные ограждения, обустраивается 27 пешеходных переходов. Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2017 году направлены 1,2 миллиарда рублей, еще столько же заложены в областном и муниципальном бюджетах. Участие региона в федеральном проекте — один из результатов взаимодействия Волгоградской области с министерством транспорта Российской Федерации и Росавтодором. Комплексное обновление дорог, как инфраструктурный проект — один из приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.