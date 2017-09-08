Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: реакция США на слова Путина о Тиллерсоне и его окружении
Актер Алексей Пашинин погиб в бою в Украине
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
34-летняя Казанова восхитила Сеть выходом с женихом - СМИ
"Мы давно не вместе": Топурия заговорила о супруге
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Госдеп США дал ответ на идею ввода миротворцев в Донбасс – СМИ
«Как им выкручиваться, не знаю»: об иске РФ к США
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
14День знаний в российских школах
12:59 (мск), источник: РИАЦ

Обновление улицы Рабоче-Крестьянская в Волгограде под контролем специалистов

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполняется ремонт улицы Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе Волгограда.

Источник: РИАЦ

Качество проводимых на всех этапах работ находится под постоянным контролем специалистов МУ «Комдорстрой» и независимых лабораторий.

Как рассказал начальник отдела контроля и приема подрядных работ МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин, протяженность ремонтируемого объекта составляет — 3,26 км. В соответствии с условиями муниципального контракта он должен быть выполнен до 31 октября этого года.

В настоящее время здесь ведутся работы по фрезерованию, ремонту смотровых и дождеприемных колодцев, устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, промывка ливневой канализации. При этом фрезерование уже выполнено в полном объеме, а укладка верхнего слоя дорожного покрытия более чем на 90 процентов. Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которое будет заменено в ходе ремонта — 76 тысяч квадратных метров. Основные строительные работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать помех движению автотранспорта.

— Качество работ и материалов контролируется на всех этапах. Для этого привлекаются специалисты ведомственной и независимой лабораторий, а также представители Росавтодора. На данный момент качество всех исследованных проб дорожного покрытия соответствуют предъявляемым требованиям
Константин Шишкин

По завершению дорожных работ на обновленном участке улицы Рабоче-Крестьянской в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет выполнено нанесение разметки, установка новых дорожных знаков, светофоров, остановочных павильонов.

Напомним, что в рамках проекта в Волгограде, Волжском и на прилегающих к областному центру территориях, приводятся в порядок 86 километров региональных, межмуниципальных и местных автодорог, на 21 километре устраивается искусственное освещение, а также барьерные и пешеходные ограждения, обустраивается 27 пешеходных переходов. Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2017 году направлены 1,2 миллиарда рублей, еще столько же заложены в областном и муниципальном бюджетах. Участие региона в федеральном проекте — один из результатов взаимодействия Волгоградской области с министерством транспорта Российской Федерации и Росавтодором. Комплексное обновление дорог, как инфраструктурный проект — один из приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На юге Волгограда за сбыт наркотиков задержаны две одиннадцатиклассницы
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club Канал ТНТ презентовал новый сезон своего самого популярного комедийного шоу звездным гостям
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь