Первая неделя осени выдалась непростой для пары тенге-доллар
В пятницу, 8 сентября, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
В пятницу, 8 сентября, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.
По результатам торгов на спот-рынке:
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,29 тенге за доллар (-2,37 тенге), суммарный объем торгов — 168 150 тыс. USD (-72 650 тыс. USD).
На рынке операций валютного свопа:
В торгах приняли участие 26 банков.