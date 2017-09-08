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12:56 (мск), источник: Forbes.kz

Первая неделя осени выдалась непростой для пары тенге-доллар

В пятницу, 8 сентября, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.

ЦБ: $ 56.9966   -0.14 € 68.6923   +0.45 ММВБ: $ 57.0000   +0.10 € 68.8000   +0.39
Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

  • средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 334,66 тенге за доллар США при объеме торгов 125 200 тыс. долларов США;
  • по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 403,34 тенге за евро при объеме торгов 400 тыс. евро;
  • по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8713 тенге за рубль при объеме торгов 17 500 тыс. рублей;
  • по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,29 тенге за доллар (-2,37 тенге), суммарный объем торгов — 168 150 тыс. USD (-72 650 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

  • по USDKZT0001 средневзвешенная доходность составила +9,3029% годовых при объеме торгов 75 500 тыс. USD;
  • по USDKZT0002 средневзвешенная доходность составила +9,3149% годовых при объеме торгов 154 000 тыс. USD;
  • по EURKZT0001 и EURKZT0002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.

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