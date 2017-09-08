К осени в Омске подорожали бензин и газовое топливо

К концу августа в Омске на 1,3% подорожало газовое моторное топливо — с 15 рублей 60 копеек до 15 рублей 81 копейки за литр.

По сведениям Омскстата, выросли цены и на бензин: марки АИ-95 и выше — на 0,6%, марки АИ-92 — на 0,4%. Первый теперь стоит 38 рублей 84 копейки за литр, второй — 35 рублей 79 копеек.