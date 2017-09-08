В День города в Нижнекамске запущено новое производство
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ввело в эксплуатацию установку по выпуску формальдегида.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ввело в эксплуатацию установку по выпуску формальдегида.
(Нижнекамск, 8 сентября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня, в День города, в Нижнекамске появилось еще одно предприятие. ПАО «Нижнекамскнефтехим» запустило в эксплуатацию новую установку по производству высококонцентрированного формальдегида.
В торжественной церемонии открытия приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Нижнекамска Айдар Метшин, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Бусыгин и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Именно им выпала честь нажать символическую кнопку.
Новая установка мощностью в 100 тыс. тонн в год — первый из трех проектов, реализуемых в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука.
«Каждый юбилей нашего предприятия мы отмечаем запуском нового производства. И этот день — не исключение», — отметил в своем выступлении Азат Бикмурзин.
«Новая установка позволит нашей республике существенно увеличить объемы производства синтетических каучуков», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Новая установка вобрала в себя самые современные мировые технологии, высокую энергоэффективность и безопасность. «Если раньше концентрация формальдегида составляла порядка 40 — 42 процентов, а остальное была вода, которую на этапах производства нужно было выпаривать, то сейчас, по шведской технологии, концентрация продукции составит 55 процентов. Соответственно, снижаются и затраты на дальнейшие процессы, и нагрузка на экологию. Всего в реализацию этого этапа было вложено порядка 4,5 миллиарда рублей»
Также на территории предприятия состоялось вручение государственных наград. Машинист гранулирования пластмасс завода пластиков Александр Игонин был удостоен Благодарности Правительства РФ. Токарь завода по производству синтетических каучуков Николай Моисеев награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд». Начальник одного из цехов завода дивинила и углеводородного сырья Евгений Беляев с сегодняшнего дня — заслуженный химик РТ. Благодарности Минэнергетики РФ вручены аппаратчику перегонки Ильдару Шигапову и слесарю Юрию Борисову. Почетная грамота от Минэнергетики России досталась электромонтеру Александру Новикову.