В День города в Нижнекамске запущено новое производство

Источник: ИА Татар-информ

(Нижнекамск, 8 сентября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня, в День города, в Нижнекамске появилось еще одно предприятие. ПАО «Нижнекамскнефтехим» запустило в эксплуатацию новую установку по производству высококонцентрированного формальдегида.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Нижнекамска Айдар Метшин, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Бусыгин и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Именно им выпала честь нажать символическую кнопку.

Новая установка мощностью в 100 тыс. тонн в год — первый из трех проектов, реализуемых в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука.

Уже до конца этого года будет завершено строительство еще двух установок — по производству изобутилена и изопрена. К 2020 году они выйдут на проектную мощность, и общий объем производства вырастет до 330 тыс. тонн в год.

«Каждый юбилей нашего предприятия мы отмечаем запуском нового производства. И этот день — не исключение», — отметил в своем выступлении Азат Бикмурзин.

«Новая установка позволит нашей республике существенно увеличить объемы производства синтетических каучуков», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Новая установка вобрала в себя самые современные мировые технологии, высокую энергоэффективность и безопасность. «Если раньше концентрация формальдегида составляла порядка 40 — 42 процентов, а остальное была вода, которую на этапах производства нужно было выпаривать, то сейчас, по шведской технологии, концентрация продукции составит 55 процентов. Соответственно, снижаются и затраты на дальнейшие процессы, и нагрузка на экологию. Всего в реализацию этого этапа было вложено порядка 4,5 миллиарда рублей» Рустам Гусамов директор завода изопрена-мономера