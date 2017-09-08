Губернатор Назаров выделил на губернаторские елки 9,5 миллионов
Причем половина средств будет потрачена на сладкие подарки.
Причем половина средств будет потрачена на сладкие подарки.
За окном сентябрь, но омские чиновники уже вовсю готовятся к Новому году. Глава региона Виктор Назаров распорядился выделить на подготовку праздничных мероприятий, включая проведение так называемых губернаторских елок и поездку организованных групп детей в Москву 9,5 млн рублей.
Из этой суммы 500 тысяч пойдут на организацию праздничного новогоднего представления, которое пройдет в Омского государственном музыкальном театре.
На мероприятие за счет бюджета традиционно приглашаются
В эту же сумму также входит оплата проезда и проживания детей, отправляющихся на Кремлевскую елку. В прошлом 2016 году на главную елку страны ездили 80 детей. В этом году власти планируют отправить примерно столько же.
Отметим, что почти половина указанной суммы будет потрачена на сладкие подарки, которые будут вручаться в рамках социальных мероприятий.
Напомним, что в прошлом году на организацию новогодних праздников в Омской области потратили 9,54 млн рублей и больше 5 млн пустили на подарки. Что касается губернаторских елок, то часть представлений проходила в ныне непригодном для эксплуатации СКК им. Блинова и Северном драматическом театре им. М. А. Ульянова в городе Таре, но в этом году вся нагрузка в Омске,