Губернатор Назаров выделил на губернаторские елки 9,5 миллионов

За окном сентябрь, но омские чиновники уже вовсю готовятся к Новому году. Глава региона Виктор Назаров распорядился выделить на подготовку праздничных мероприятий, включая проведение так называемых губернаторских елок и поездку организованных групп детей в Москву 9,5 млн рублей.

Из этой суммы 500 тысяч пойдут на организацию праздничного новогоднего представления, которое пройдет в Омского государственном музыкальном театре.

На мероприятие за счет бюджета традиционно приглашаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, пригласительные вручат отличникам и победителям школьных олимпиад.

В эту же сумму также входит оплата проезда и проживания детей, отправляющихся на Кремлевскую елку. В прошлом 2016 году на главную елку страны ездили 80 детей. В этом году власти планируют отправить примерно столько же.

Отметим, что почти половина указанной суммы будет потрачена на сладкие подарки, которые будут вручаться в рамках социальных мероприятий.