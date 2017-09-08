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14:04 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров выделил на губернаторские елки 9,5 миллионов

Причем половина средств будет потрачена на сладкие подарки.

За окном сентябрь, но омские чиновники уже вовсю готовятся к Новому году. Глава региона Виктор Назаров распорядился выделить на подготовку праздничных мероприятий, включая проведение так называемых губернаторских елок и поездку организованных групп детей в Москву 9,5 млн рублей.

Из этой суммы 500 тысяч пойдут на организацию праздничного новогоднего представления, которое пройдет в Омского государственном музыкальном театре.

На мероприятие за счет бюджета традиционно приглашаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, пригласительные вручат отличникам и победителям школьных олимпиад.

В эту же сумму также входит оплата проезда и проживания детей, отправляющихся на Кремлевскую елку. В прошлом 2016 году на главную елку страны ездили 80 детей. В этом году власти планируют отправить примерно столько же.

Отметим, что почти половина указанной суммы будет потрачена на сладкие подарки, которые будут вручаться в рамках социальных мероприятий.

Напомним, что в прошлом году на организацию новогодних праздников в Омской области потратили 9,54 млн рублей и больше 5 млн пустили на подарки. Что касается губернаторских елок, то часть представлений проходила в ныне непригодном для эксплуатации СКК им. Блинова и Северном драматическом театре им. М. А. Ульянова в городе Таре, но в этом году вся нагрузка в Омске, по-видимому, ляжет на Музтеатр.

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