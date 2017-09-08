В Башкирии на «Родовой сертификат» выделили 581 млн рублей

Напомним, что средства направляются медицинским организациям для улучшения качества обслуживания беременных женщин, в том числе для совершенствования материально-технической базы учреждений родовспоможения, закупки лекарственных средств и оплаты труда персонала.

По данным ФСС, у женщин, которые получили родовые сертификаты, за первое полугодие родилось 24 255 малышей.