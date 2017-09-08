В Башкирии на «Родовой сертификат» выделили 581 млн рублей
Фонд социального страхования Башкирии в этом году на программу «Родовой сертификат» выделяет 581 млн рублей.
Фонд социального страхования Башкирии в этом году на программу «Родовой сертификат» выделяет 581 млн рублей.
Напомним, что средства направляются медицинским организациям для улучшения качества обслуживания беременных женщин, в том числе для совершенствования
По данным ФСС, у женщин, которые получили родовые сертификаты, за первое полугодие родилось 24 255 малышей.
«Это говорит о том, что матери более 95% новорожденных воспользовались родовыми сертификатами, а остальных — услугами частных клиник, не участвующих в программе», — пояснили в ведомстве.