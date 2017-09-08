Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дорога в обход Украины: в ЕС отправлен новый поезд через Россию
СМИ: Актер Алексей Пашинин погиб в бою в Украине
Порошенко решил превратить Крым в «неподъемное бремя» для России
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Директор Пашинина ответила на сообщения о гибели актера - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Похудевшая Пелагея появилась с супругом на вечернке - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
14День знаний в российских школах
13:55 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии на «Родовой сертификат» выделили 581 млн рублей

Фонд социального страхования Башкирии в этом году на программу «Родовой сертификат» выделяет 581 млн рублей.

Напомним, что средства направляются медицинским организациям для улучшения качества обслуживания беременных женщин, в том числе для совершенствования материально-технической базы учреждений родовспоможения, закупки лекарственных средств и оплаты труда персонала.

По данным ФСС, у женщин, которые получили родовые сертификаты, за первое полугодие родилось 24 255 малышей.

«Это говорит о том, что матери более 95% новорожденных воспользовались родовыми сертификатами, а остальных — услугами частных клиник, не участвующих в программе», — пояснили в ведомстве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известная российская актриса умерла от рака в 30 лет
Мужчина, расстрелявший 9 человек в дачном поселке, просит казни
МИД назвал «оккупацией» появление спецслужб США в консульстве
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий
Пять экс-президентов США начали сбор средств для жертв «Харви»
Эксперт остался доволен техническими новшествами на выборах в РФ
Спорт
РФПЛ: Каррера vs Бердыев, Кучук vs Божович, Кокорин vs «Динамо» Выделяем главные интриги 9-го тура чемпионата России
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club Канал ТНТ презентовал новый сезон своего самого популярного комедийного шоу звездным гостям
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь