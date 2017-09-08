Ростовское шоссе в Краснодаре расширят до шести полос
Начало работ по расширению дорожного полотна запланировано на 2018 год.
Начало работ по расширению дорожного полотна запланировано на 2018 год.
Как рассказал в
Архипов также отметил, что работы на автомагистрали М-4 «Дон» (ул. Ростовское шоссе) относится к полномочиям федеральных властей, в частности — ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог “Черноморье” Федерального дорожного агентства».
Разработана проектная документация, которая сейчас проходит повторную экспертизу.