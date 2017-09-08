Ростовское шоссе в Краснодаре расширят до шести полос

Как рассказал в онлайн-конференции на портале Юга.ру зам. директора департамента транспорта и организации дорожного движения администрации Краснодара Владимир Архипов, на протяжении 12,5 км от существующей развязки с ул. Петра Метальников до трассы М-4 «Дон» планируется реконструкция участка Ростовского шоссе с расширением до шести полос движения и строительством трех транспортных развязок в районе ул. Пригородная — ул. 3-я Трудовая — ул. Российская, п. Лазурный и х. Октябрьский.