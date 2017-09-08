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14:11 (мск), источник: ЮГА.ру

Ростовское шоссе в Краснодаре расширят до шести полос

Начало работ по расширению дорожного полотна запланировано на 2018 год.

Источник: ЮГА.ру

Как рассказал в онлайн-конференции на портале Юга.ру зам. директора департамента транспорта и организации дорожного движения администрации Краснодара Владимир Архипов, на протяжении 12,5 км от существующей развязки с ул. Петра Метальников до трассы М-4 «Дон» планируется реконструкция участка Ростовского шоссе с расширением до шести полос движения и строительством трех транспортных развязок в районе ул. Пригородная — ул. 3-я Трудовая — ул. Российская, п. Лазурный и х. Октябрьский.

Архипов также отметил, что работы на автомагистрали М-4 «Дон» (ул. Ростовское шоссе) относится к полномочиям федеральных властей, в частности — ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог “Черноморье” Федерального дорожного агентства».

Разработана проектная документация, которая сейчас проходит повторную экспертизу. Строительно-монтажные работы ФКУ Упрдор «Черноморье» планирует начать при условии финансирования в 2018 году.

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