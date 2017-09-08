С предпринимателями Ворошиловского рынка перезаключают договоры

По решению властей со всеми предпринимателями, намеревающимися продолжить деятельность на данной торговой площадке, в ближайшие дни будут заключены новые договора аренды торговых мест на прежних условиях. Проекты договоров для предварительного ознакомления предоставлены всем желающим.

Напомним, что решение об объединении двух рынков было принято весной текущего года в целях сокращения административно-управленческих затрат на организацию работы двух аналогичных муниципальных предприятий. Сегодня муниципальный рынок Ворошиловского района продолжает работу в привычном для продавцов и покупателей графике, однако после перехода в хозяйственное ведение МУП «Центральный рынок» крупная торговая площадка в Ворошиловском районе получила стимул для развития.

Площади рынка позволяют разместить до 160 продавцов. Перспективы развития этой крупной торговой площадки обсуждались в ходе очередной встречи представителей дирекции и юристов МУП «Центральный рынок» с работающими здесь предпринимателями. Так, только за несколько последних месяцев текущего года Ворошиловский рынок расширил ассортимент местных товаров — помимо индивидуальных предпринимателей, реализующих собственную продукцию, на рынке открыл торговые точки Еланский производитель хлебобулочных изделий, а также Логовский консервный завод из Иловлинского района, появились рыбный отдел и фруктовая лавка.

Добавим, что на сегодняшний день в Волгограде действует 39 рынков и торговых комплексов рыночного типа. В то же время ряд торговых объектов, работающие под видом рынков или ярмарок, представляют собой хаотичные торговые ряды, установленные на пешеходных зонах. За долгие годы без должного контроля и комплексного подхода к развитию торговли улицы города превратились в «замусоренные» территории. В рамках формирования комфортной городской среды, впервые за последние десятилетия город планомерно реализует комплексный подход к развитию торговой сферы: делает ее комфортной, безопасной и эстетичной, а уход с рынка нарушителей будет способствовать развитию легального бизнеса и здоровой конкуренции, предприниматели смогут работать в прозрачных и единых для всех условиях.