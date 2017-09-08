Фонд капремонта МКД завершил ремонт более 800 домов в Нижегородской области в январе-августе 2017 года

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в фонде капремонта многоквартирных домов Нижегородской области, работы по ремонту кровель, фасадов и инженерных систем по данным на начало сентября идут во всех 52 районах региона. По итогам проведённых работ более 130 тысяч человек улучшили условия своего проживания в 2017 году.

«У нас около 500 домов уже принято, около 300 — в стадии оформления. То есть, в целом, работы закончены по 800 домам. До конца года, за четыре месяца, предстоит сделать примерно столько же. Исполнители предупреждены о том, что их ожидает, если они допустят серьезное отставания от графика: с недобросовестными подрядчиками будет расторгнут договор, и они автоматически попадут в “черный список”. К работам по капремонту их больше не допустят никогда», — заявил и.о. гендиректора фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области Владимир Челомин.

В начале сентября сотрудники фонда проинспектировали ход работ в 13 домах города Арзамаса, где выполняется капремонт внутренних инженерных систем (систем теплоснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения): три дома уже полностью готовы, три дома — на сдаче, четыре — в работе и еще на трех ведется подготовка к производству работ и закупка материалов.

Как сообщалось ранее, что по данным министерства финансов Нижегородской области на начало августа 2017 года, нижегородский Фонд ремонта многоквартирных домов за семь месяцев 2017 года израсходовал 712,5 млн рублей, что составляет меньше половины поступивших средств.

Напомним, собираемость средств за капремонт многоквартирных домов в Нижегородской области выросла на 15 п.п. в I полугодии 2017 года по сравнению с данными на I полугодие прошлого года — с 70% до 85,5%.