«Управляшки» оштрафуют за мусор возле домов

Источник: Вести - Пермь

В Перми за мусор возле многоэтажек намерены штрафовать на четверть миллиона рублей. Госжилинспекция за 2 недели обещает проверить 500 городских дворов.

Основное внимание будет уделено качеству уборки придомовых территорий от мусора и бездействию коммунальщиков, — сообщили в администрации Перми. Если найдут нарушения, управляющим компаниям грозят штрафы от 250 тысяч рублей.