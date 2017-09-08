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14:26 (мск), источник: Вести - Пермь

«Управляшки» оштрафуют за мусор возле домов

Госжилинспекция за 2 недели обещает проверить 500 городских дворов.

Источник: Вести - Пермь

В Перми за мусор возле многоэтажек намерены штрафовать на четверть миллиона рублей. Госжилинспекция за 2 недели обещает проверить 500 городских дворов.

Основное внимание будет уделено качеству уборки придомовых территорий от мусора и бездействию коммунальщиков, — сообщили в администрации Перми. Если найдут нарушения, управляющим компаниям грозят штрафы от 250 тысяч рублей.

Больше всего жалоб на мусор возле домов поступило от жителей Свердловского и Кировского районов Перми, а также от жителей Осы.

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