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15:03 (мск), источник: ТАСС

ЦБ не допустит криптовалюты на российский рынок как денежные суррогаты

Банк России и Минфин занимаются разработкой предложений по их легализации в России.

ЦБ: $ 56.9966   -0.14 € 68.6923   +0.45 ММВБ: $ 57.1925   +0.29 € 68.9775   +0.56
Источник: Reuters

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Криптовалюты не будут допущены на российский рынок как денежные суррогаты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

Использование криптовалют как денежных суррогатов активно предлагается для расчета за товары и услуги. На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения, и, конечно, мы использование криптовалют как денежных суррогатов допускать не будем.
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ

ЦБ и Минфин занимаются разработкой предложений по их легализации в РФ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал ТАСС, что концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года.

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В начале сентября ЦБ объявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ.

ЦБ также обратил внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.

В сообщении регулятора отмечалось, что операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов).

Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России, напомнил регулятор.

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Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Владимир Пацак
Я понял, ЦБ - это муж Найебуллиной...
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