ЦБ не допустит криптовалюты на российский рынок как денежные суррогаты
Банк России и Минфин занимаются разработкой предложений по их легализации в России.
Банк России и Минфин занимаются разработкой предложений по их легализации в России.
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Криптовалюты не будут допущены на российский рынок как денежные суррогаты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.
Использование криптовалют как денежных суррогатов активно предлагается для расчета за товары и услуги. На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения, и, конечно, мы использование криптовалют как денежных суррогатов допускать не будем.
ЦБ и Минфин занимаются разработкой предложений по их легализации в РФ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал ТАСС, что концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года.
В начале сентября ЦБ объявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ.
ЦБ также обратил внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.
В сообщении регулятора отмечалось, что операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе
Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России, напомнил регулятор.