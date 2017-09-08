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14:50 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область реализует опыт Татарстана и Забайкалья в сфере ЖКХ

Механизмы сотрудничества будут разработаны до 1 ноября 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область реализует семь лучших практик в области развития городской среды и ЖКХ из «Магазина верных решений» Агентства стратегических инициатив, в том числе проекты Татарстана и Забайкалья. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«В целях реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и АСИ утверждается список успешных практик, отобранных для внедрения на территории региона в рамках проекта “Магазин верных решений” Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ», — говорится в распоряжении. Дорожные карты по внедрению успешных практик должны быть разработаны до 1 ноября 2017 года.

В список из семи практик вошел проект «Развитие общественных пространств в Республике Татарстан», модернизация системы теплоснабжения на примере Ясногорска в Забайкальском крае на основе государственно-частного партнерства, синергия комплексного благоустройства дворов и ремонта подъездов, организация доступной среды для инвалидов.

«Магазин верных решений» — онлайн-площадка, на которой собраны лучшие практики, выявленные по итогам Всероссийского конкурса социально-экономических проектов развития регионов. Все практики представлены в полностью готовом для внедрения формате и содержат описание реализации в регионе-доноре, правовое обоснование, организационную и бизнес-модель внедрения, типовую дорожную карту, а также контакты ответственных лиц и экспертов. Впервые проект был представлен регионам на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».

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