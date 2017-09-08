Новосибирская область реализует опыт Татарстана и Забайкалья в сфере ЖКХ
Механизмы сотрудничества будут разработаны до 1 ноября 2017 года.
Механизмы сотрудничества будут разработаны до 1 ноября 2017 года.
НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область реализует семь лучших практик в области развития городской среды и ЖКХ из «Магазина верных решений» Агентства стратегических инициатив, в том числе проекты Татарстана и Забайкалья. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
«В целях реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и АСИ утверждается список успешных практик, отобранных для внедрения на территории региона в рамках проекта “Магазин верных решений” Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив
В список из семи практик вошел проект «Развитие общественных пространств в Республике Татарстан», модернизация системы теплоснабжения на примере Ясногорска в Забайкальском крае на основе
«Магазин верных решений» —