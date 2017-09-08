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15:18 (мск), источник: Om1.ru

Август 2017 года стал в Омской области рекордным по снижению цен

Обрушились расценки на еду, а стоимость вещей и услуг почти не поднялась.

Омскстат поделился сенсацией: август 2017 года стал в Омской области рекордным по дефляции — то есть по снижению потребительских цен. Их средний уровень сократился на 0,7%. Это самый большой показатель дефляции за всю историю наблюдения — с 1991 года. Обычно в августе цены, наоборот, повышаются.

Причиной рекорда стало резкое падение цен на фрукты и овощи — на 17,4% в целом. Максимально подешевели помидоры — на 46,4%. Немногим отстали от них другие овощи: стоимость свеклы упала на 44,8%, лука — на 37,5%, картофеля — на 36,6%, капусты — на 34,4%.

Меньше стали стоить и другие продукты: сахар — на 6,5%, яйца — на 3,5%, подсолнечное масло — на 2,5%, рыбные консервы — на 2,4%. В то же время незначительно подорожали говядина, фруктовые соки, солёная селёдка и варёная колбаса.

Между тем на непродовольственные товары и на услуги цены продолжили расти. Но весьма незначительно.

На рынке непродовольственных товаров инфляция составила всего 100,2%. Как всегда, перед новым учебным годом подорожали товары для школьников: рюкзаки и ранцы — на 3,4%, одежда — на 1,2%, канцтовары — от 0,5% до 3%. Немного подросли цены на обувь, электротовары, сигареты. Снизилась стоимость парфюмерии, косметики, моющих средств, лекарств и телерадиотоваров.

На рынке услуг инфляция достигла 100,5%. Больше всего подорожало обучение в вузах — на 9,6%. Обучение в техникумах и колледжей стало дороже на 3%. В августе продолжился сезон отпусков. Поэтому стоимость перелёта экономическим классом выросла на 6,7%. Зарубежные турпоездки подорожали больше, чем услуги в сфере внутреннего туризма — 1,4% против 0,9%.

Внимательно и обстоятельно изучить динамику цен на конкретные товары и услуги можно на сайте Омскстата. Если индекс выше 100% — цены растут, ниже 100% — падают.

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