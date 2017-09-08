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15:25 (мск), источник: Интерфакс

Консорциум QIA и Glencore продаст 14,16% акций «Роснефти» китайской CEFC

Сделка предполагает премию в 16% к средней цене за 30 дней.

Источник: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) подписал соглашение с китайской China Energy Company Limited CEFC о продаже 14,16% акций «Роснефти» CEFC, говорится в сообщении Glencore.

Сделка предполагает премию в 16% к средней цене за 30 дней.

После сделки Glencore останется акционером «Роснефти» с долей 0,5%, а катарский фонд QIA — с долей 4,7%.

Ранее на этой неделе «Роснефть» и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти. Как отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, контракт на поставку нефти заключен на пятилетний срок, а соглашение предполагает развитие партнерства по проектам в Восточной Сибири. Документ также предусматривает взаимодействие компаний в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами.

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В июле «Роснефть» и CEFC уже подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон в таких областях, как разведка и добыча, нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами, розничные продажи и финансовые услуги. Тогда стороны договорились рассмотреть возможность создания на территории РФ вертикально интегрированного совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также совместного инвестиционного фонда.

Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются государственное АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция), BP (19,75%) и QHG Shares Pte. Ltd., представляющая интересы суверенного инвестфонда Катара и швейцарского трейдера Glencore (19,5%).

12 комментариевк этой статье
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Комментарии12
Комментарии
12
Александр Сидоров
Делят и распродают "общенародное" достояние.
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