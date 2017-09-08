Консорциум QIA и Glencore продаст 14,16% акций «Роснефти» китайской CEFC
Сделка предполагает премию в 16% к средней цене за 30 дней.
Сделка предполагает премию в 16% к средней цене за 30 дней.
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) подписал соглашение с китайской China Energy Company Limited CEFC о продаже 14,16% акций «Роснефти» CEFC, говорится в сообщении Glencore.
Сделка предполагает премию в 16% к средней цене за 30 дней.
Ранее на этой неделе «Роснефть» и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти. Как отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, контракт на поставку нефти заключен на пятилетний срок, а соглашение предполагает развитие партнерства по проектам в Восточной Сибири. Документ также предусматривает взаимодействие компаний в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами.
В июле «Роснефть» и CEFC уже подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон в таких областях, как разведка и добыча, нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами, розничные продажи и финансовые услуги. Тогда стороны договорились рассмотреть возможность создания на территории РФ вертикально интегрированного совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также совместного инвестиционного фонда.
Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются государственное АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция), BP (19,75%) и QHG Shares Pte. Ltd., представляющая интересы суверенного инвестфонда Катара и швейцарского трейдера Glencore (19,5%).