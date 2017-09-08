В 2018 году в Волгограде появится первая солнечная электростанция

Как сообщает ТАСС, стоимость проекта достигает 1,5 миллиарда рублей. Доля российского оборудования и услуг в нем составит 70%. Планируемая мощность электростанции — 10 МВт. Объект ежегодно будет обеспечивать выработку дополнительных 12,5 млн кВт/ч. Благодаря станции выброс углекислого газа в атмосферу сократится на 10 000 тонн. Напомним, что строительство объекта на незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ стартовало в первой половине текущего года, завершить его изначально планировалось в начале осени.