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16:11 (мск), источник: АиФ Волгоград

В 2018 году в Волгограде появится первая солнечная электростанция

В строительство объекта будет вложено1,5 миллиарда рублей.

Первая солнечная электростанция заработает в Волгограде уже в первом квартале следующего года.

Как сообщает ТАСС, стоимость проекта достигает 1,5 миллиарда рублей. Доля российского оборудования и услуг в нем составит 70%. Планируемая мощность электростанции — 10 МВт. Объект ежегодно будет обеспечивать выработку дополнительных 12,5 млн кВт/ч. Благодаря станции выброс углекислого газа в атмосферу сократится на 10 000 тонн. Напомним, что строительство объекта на незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ стартовало в первой половине текущего года, завершить его изначально планировалось в начале осени.

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