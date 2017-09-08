«Титановой долине» добавят почти 300 га

Особая экономическая зона «Титановая долина» в ближайшие годы может увеличиться почти на 300 гектаров. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок, сообщает «Уралинформбюро».

Стартовая цена лота составляет 12,28 миллиона рублей. Аукцион состоится 19 сентября. Согласно документации, ориентировочная площадь территории проектирования составит 295 гектаров. Победителю аукциона предстоит в двухмесячный срок переформатировать границы земельных участков для размещения резидентов ОЭЗ. При этом им придется учитывать уже существующую на территории «Титановой долины» инфраструктуру.

Параллельно будут вестись инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания в Сысерстком районе, на территории недействующего аэропорта «Уктус», где планируется разместить вторую очередь ОЭЗ. Площадь проектируемой второй очереди превысит 90 гектаров. На ней будет построен авиационный кластер по производству легких самолетов Л-410 и ДА-42Т, беспилотника «Форпост» и вертолетов BELL.

Следует отметить, что тема развития «Титановой долины» актуализировалась летом 2017 года после подписания на выставке ИННОПРОМ-2017 ряда важных для Свердловской области соглашений. В частности, на территории ОЭЗ будут построены два крупных предприятия по производству OSB-плит и LVL-балок.

Кроме того, список резидентов «Титановой долины» пополнила компания Ural Boeing Manufacturing. А свердловская компания «Русмед» намерена построить в «Титановой долине» завод одноразовых медицинских трехкомпонентных шприцев мощностью до 72 миллионов штук в год.