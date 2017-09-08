В Челябинской области ужесточат правила сбора налога на имущество

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области готовятся поправки в закон о налоге на имущество организаций, согласно которым больше южноуральских бизнесменов будут платить обязательные сборы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Налог на имущество организаций рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта. Это торговые центры, офисы, объекты общепита и нежилые помещения. В Челябинской области дополнительно установили еще один критерий — площадь коммерческой недвижимости. Налог платят владельцы помещений площадью от 2 тыс. квадратных метров.

В Законодательном Собрании Челябинской области хотят сократить площадь до 1,5 тыс. квадратных метров. Если поправки одобрят, то дополнительно налоги придется платить владельцам 404 объектов. Налоговый кодекс РФ не предусматривает ограничения по площади, то есть в будущем все подобные лимиты должны быть отменены.

Новый законопроект обсуждался сегодня, 8 сентября, на заседании Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области. Председатель областного отделения «Опоры России» Артем Артемьев заявил, что под ужесточение попадет, в основном, малый бизнес.

«В эту категорию площади от 1,5 тыс. квадратных метров попадает малый бизнес, который если не владеет помещениями, то арендует их. А увеличение налоговой нагрузки, в конечном счете, может лечь на плечи покупателей», — сообщил Артемьев.

Поправки в закон южноуральские парламентарии рассмотрят в конце сентября. До этого времени у предпринимателей есть время внести свои предложения.