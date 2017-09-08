Из Челябинска будут ходить пассажирские поезда до Приобья
Прямое сообщение будет открыто с 29 сентября.
Прямое сообщение будет открыто с 29 сентября.
Челябинск, 8 сентября —
Таким образом, у пассажиров появляется возможность доехать в районы
Из предварительного расписания известно, что поезд отправляется из Челябинска с 29 сентября раз в четыре дня в 10:45 по московскому времени (12:45 по местному). Прибытие на станцию Приобье на следующие сутки в 16:00 по московскому времени (18:00 по местному). Отправление из Приобья с 30 сентября раз в четыре дня в 18:20 по московскому времени (20:20 по местному), прибытие в Челябинск в 03−30 по московскому времени (05:30 по местному).
На территории Челябинской области маршрут поезда № 543/544 Уфа — Челябинск — Приобье проходит через станции Кропачево,
Подробное расписание движения поезда и стоимость билетов можно узнать в кассах вокзала. Приобрести проездные документы можно во всех билетных кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах и через Интернет.