Из Челябинска будут ходить пассажирские поезда до Приобья

Из предварительного расписания известно, что поезд отправляется из Челябинска с 29 сентября раз в четыре дня в 10:45 по московскому времени (12:45 по местному). Прибытие на станцию Приобье на следующие сутки в 16:00 по московскому времени (18:00 по местному). Отправление из Приобья с 30 сентября раз в четыре дня в 18:20 по московскому времени (20:20 по местному), прибытие в Челябинск в 03−30 по московскому времени (05:30 по местному).