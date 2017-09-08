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16:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Из Челябинска будут ходить пассажирские поезда до Приобья

Прямое сообщение будет открыто с 29 сентября.

Челябинск, 8 сентября — АиФ-Челябинск. Новый пассажирский поезд № 543/544 сообщением Уфа — Челябинск — Приобье начнёт ходить с 29 сентября. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД — филиала ОАО «РЖД».

Таким образом, у пассажиров появляется возможность доехать в районы Ханты-Мансийского автономного округа прямым рейсом. Ранее необходимо было сделать пересадку в Екатеринбурге. Время в пути из Челябинска до станции Приобье составит 1 сутки 5 часов и 15 минут.

Из предварительного расписания известно, что поезд отправляется из Челябинска с 29 сентября раз в четыре дня в 10:45 по московскому времени (12:45 по местному). Прибытие на станцию Приобье на следующие сутки в 16:00 по московскому времени (18:00 по местному). Отправление из Приобья с 30 сентября раз в четыре дня в 18:20 по московскому времени (20:20 по местному), прибытие в Челябинск в 03−30 по московскому времени (05:30 по местному).

На территории Челябинской области маршрут поезда № 543/544 Уфа — Челябинск — Приобье проходит через станции Кропачево, Усть-Катав, Вязовая, Сулея, Бердяуш, Златоуст, Миасс, Аргаяш, Кыштым и Верхний Уфалей.

Подробное расписание движения поезда и стоимость билетов можно узнать в кассах вокзала. Приобрести проездные документы можно во всех билетных кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах и через Интернет.

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