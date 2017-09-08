Краснодарское трамвайно-транспортное управление рассчиталось с долгами

Источник: ЮГА.ру

«Ситуация на предприятии остается сложной, МУП “КТТУ” с нашей помощью постепенно погашает долги по налоговым и неналоговым платежам, рассчитывается с поставщиками, оптимизирует свои расходы, внедряет безналичную, а значит — прозрачную форму оплаты, однако говорить о финансовой устойчивости предприятия пока рано. Мы должны продолжить работу в этом направлении, в том числе оптимизируя пассажирские перевозки в городе и отдавая приоритет муниципальному транспорту», — сказал глава администрации Краснодара Евгений Первышов.

Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года из городского бюджета предприятию перечислили 200 млн руб., которые направлены на погашение задолженности по налоговым и неналоговым платежам, долгов за электроэнергию, оплату поставки комплектующих. Сейчас стало известно, что КТТУ погасило кредиторскую задолженность и за счет собственных средств. Долгов по заработной плате на предприятии нет.

Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) полностью внедрена в автобусах и троллейбусах. В августе кассовые терминалы появились у всех кондукторов на трамвайных маршрутах Восточного депо, к 1 октября планируется завершить внедрение АСОП и в Западном депо.

Анализ двух месяцев показал, что безналичной системой оплаты (бесконтактными банковскими картами) уже сейчас пользуются около 6% пассажиров, еще 7% — транспортными картами.

По информации и.о. директора МУП «КТТУ» Геннадия Фролова, за первое полугодие 2017 года предприятием перевезено 58 млн пассажиров, из них льготных категорий — 12 млн человек или 21% от общего объема перевозок.

Как информировали Юга.ру, 2 сентября в Краснодаре на восьми трамвайных маршрутах заработала безналичная оплата проезда. Безналичный способ оплаты проезда действует на маршрутах № 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20 и 22.

Вопросам по оплате проезда безналичными способами можно задать по телефону 8−800−700−25−27 или по адресу e-transport@sberbank.ru, передает пресс-служба МУП «КТТУ».

Как сообщали Юга.ру, о долге в размере около 800 млн рублей стало известно на встрече мэра Краснодара Евгения Первышова с коллективом КТТУ.

Активисты «Городских решений» 10 июля опубликовали открытое письмо, где рассказали о проблемах КТТУ и предложили пути выхода из кризиса. По словам общественников, 7 июля из-за нехватки денег на оплату ГСМ на маршруты не вышла часть автобусов, а счета предприятия заблокированы. Вице-мэр Краснодара Евгений Зименко заявил, что об остановке КТТУ не может быть и речи.

В июне стало известно, что в мастерских по ремонту подвижного состава Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления уволили 47 человек. В ходе встречи 12 июля Евгений Первышов поручил приостановить процесс сокращения сотрудников КТТУ.