Стали известны первые детали курортного сбора в Крыму

Курортный сбор — под контролем Аксенова.

В Крыму полным ходом идет разработка регионального закона о курортном сборе, который установит размер налога и механизм его взимания. Готовит нормативный правовой акт Совет министров РК под личным контролем главы республики Сергея Аксенова. Принять документ планируют в конце сентября. Напомним, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в качестве эксперимента.

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Эксперимент этот начнется 1 мая 2018 года и закончится 31 декабря 2022 года. Согласно федеральному закону, в 2018 году за день отдыха с туриста будут брать до 50 рублей. В следующем году сумма может увеличиться до 100 рублей. Но это коснется только тех туристов, кто проживает в гостиницах или санаториях. С детей, инвалидов, Героев России и труда денег за отдых брать не будут. Полученные от налога средства должны быть направлены на поддержание, модернизацию и развитие курортной инфраструктуры. Тем не менее, федеральный закон позволяет региональным властям сами определять точную сумму налога, принцип сбора и категории граждан, которые будут освобождены от уплаты.

Налог введут лишь в некоторых регионах.

Пока что даже рабочий вариант регионального закона о курортном сборе в Крыму не был предан огласке. Впрочем, «Комсомолка» выяснила, что авторы закона намерены установить минимальную величину налога и на первых порах «обкатать» систему сбора лишь в нескольких регионах республики.

Как рассказал «Комсомольской правде» — Крым председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, по всей видимости, в 2018 году курортный сбор будут взимать лишь в отдельных муниципалитетах республики.

— Скорее всего, будет выбрана пара регионов с минимальнейшими суммами для того, чтобы отработать сам процесс взимания. Думаю, это будет в районе 10−15 рублей с человека, — отметил парламентарий.

Помимо того, что от налога будут освобождены все крымчане, в республике намерены значительно расширить федеральный перечень льготников, которым не нужно будет платить сбор.

При этом, по его словам, власти рассматривают вариант, при котором в одном из регионов республики налог будут собирать за каждые сутки пребывания в гостинице, а в другом — разово, вне зависимости от количество дней проживания. Как известно, сам Сергей Аксенов выступает за последний вариант, чтобы облегчить администрирование налога.

Алексей Черняк подчеркнул, что изначальное стремление заработать на курортном сборе по максимуму — до 16 миллиардов рублей за четыре года — должно уйти на второй план. Перед властями республики сейчас стоит задача — опробовать сам механизм курортного сбора.

— Именно поэтому инициатива и называется «экспериментом». Мы должны в первую очередь узнать, готовы ли люди к этому налогу, все тщательно проработать и протестировать — сделать соответствующие выводы, а уже после думать о прибыли, — заключил парламентарий.