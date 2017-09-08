Банки закупают облигации Минфина РК: Спрос превысил предложение в 3 раза

Об этом говорится на сайте ведомства. Облигации были размещены 7 сентября 2017 года.

Сумма составила 550 миллионов тенге. Минфин разместил трехлетние МЕОКАМ-36 девяностого выпуска (KZK2KY030900) с датой погашения 07 сентября 2020 года. Спрос на заявленный объем составил 330 процентов.

По данным KASE, всего было девять участников торгов, которые подали 11 заявок. В общем объеме заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 52,2 процента, на долю других институциональных инвесторов — 30,3 процента, на долю прочих юридических лиц — 17,5 процента. В итоге были удовлетворены две заявки.