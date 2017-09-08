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17:05 (мск), источник: Tengrinews

Банки закупают облигации Минфина РК: Спрос превысил предложение в 3 раза

Спрос на трехлетние облигации Минфина РК по ставке 8,4 процента превысил предложение в три раза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом говорится на сайте ведомства. Облигации были размещены 7 сентября 2017 года.

Сумма составила 550 миллионов тенге. Минфин разместил трехлетние МЕОКАМ-36 девяностого выпуска (KZK2KY030900) с датой погашения 07 сентября 2020 года. Спрос на заявленный объем составил 330 процентов.

По данным KASE, всего было девять участников торгов, которые подали 11 заявок. В общем объеме заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 52,2 процента, на долю других институциональных инвесторов — 30,3 процента, на долю прочих юридических лиц — 17,5 процента. В итоге были удовлетворены две заявки.

Согласно данным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Алматы), 90,9 процента от объема привлечения было выкуплено БВУ, 9,1 — прочими юридическими лицами.

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