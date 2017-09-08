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17:22 (мск), источник: Интерфакс

Суд повторно отказал Siemens в наложении ареста на поставленные в Крым турбины

Ранее компания подала иск против «Технопромэкспорта», установившего оборудование, несмотря на запрет и санкции ЕС.

Источник: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в Крым, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

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От истца поступило повторное заявление о принятии обеспечительных мер, в котором он потребовал наложить арест на четыре турбины, в связи с тем, что «Технопромэкспорт» проводит их монтаж.

По мнению Siemens, турбины являются сложным промышленным энергетическим оборудованием. «Демонтаж ГТУ повлечет значительные временные и финансовые затраты, и возврат ГТУ будет затруднителен либо невозможен. Кроме того, монтаж спорных комплектов ГТУ и их последующая эксплуатация ответчиком вызовет значительное снижение стоимости спорных ГТУ, так как в этом случае оборудование подвергнется износу и будет считаться бывшим в употреблении. Это обстоятельство повлечет за собой причинение значительного ущерба истцу», — говорится в материалах дела со ссылкой на доводы Siemens.

Немецкий концерн обратился в суд с иском против «Технопромэкспорта», которые устанавливает в Крыму оборудование Siemens, несмотря на запрет и санкции ЕС.

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С 2015 года в отношении Крыма действуют санкции ЕС, в соответствии с которыми Siemens не мог осуществлять поставки своих турбин на полуостров. Однако западные СМИ сообщили, что четыре турбины были перемещены из Тамани в Крым. Siemens признал, что по крайней мере две из них могли попасть на полуостров.

Арбитражный суд Москвы 18 сентября рассмотрит заявление Siemens против структур «Ростеха», которые переместили турбины производства немецкой компании в Крым, следует из картотеки суда.

Скандал, связанный с поставкой в Крым турбин, привел к новым санкциям на оба ТПЭ, их гендиректора Сергея Топор-Гилку, замминистра энергетики Андрея Черезова, главу департамента Минэнерго Евгения Грабчака и сервисное СП с Siemens «Интеравтоматика».

История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым:

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