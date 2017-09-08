Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Миллионы россиян получат прибавку в пенсии
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
18:45 (мск), источник: РИА Новости

Siemens не прокомментировал повторный отказ суда в аресте турбин в Крыму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Siemens не комментирует повторный отказ арбитражного суда Москвы в обеспечительных мерах по иску немецкого концерна к структурам «Ростеха» — аресте и запрете на монтаж турбин в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Siemens не комментирует повторный отказ арбитражного суда Москвы в обеспечительных мерах по иску немецкого концерна к структурам «Ростеха» — аресте и запрете на монтаж турбин в Крыму.

«Мы не даем комментарии по данной теме», — сказал РИА Новости официальный представитель концерна.

Арбитражный суд Москвы 18 августа принял к производству иск Siemens к структурам «Ростеха» по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму, предварительные слушания назначены на 18 сентября. Тогда же суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрете на их монтаж. А 7 сентября арбитраж повторно отказал в этих обеспечительных мерах.

Согласно материалам суда, Siemens в качестве довода в пользу наложения обеспечительных мир приводил то, что в случае удовлетворения его иска демонтаж турбин повлечет значительные временные и финансовые затраты, их возврат истцу будет затруднителен либо невозможен. Кроме того, немецкий концерн, как говорится в определении, заявил о возможном причинении ему значительного ущерба, поскольку монтаж спорных турбин и их последующая эксплуатация снизят их стоимость, поскольку оборудование подвергнется износу и будет считаться бывшим в употреблении.

Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО «ВО «Технопромэкспорт», находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО «ВО «Технопромэкспорт», строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для них на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Немецкий концерн в своем иске требует признать недействительной сделку, состоявшую из двух частей — договор между ООО «Сименс технологии газовых турбин» (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — «Силовым машинам») и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» от 10 марта 2015 года и договор между ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт» от 16 октября 2015 года, и обязать ООО возвратить четыре турбины производителю — российской «дочке» Siemens.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в частности была увеличена их мощность. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Вместе с тем, Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО и ООО «ВО «Технопромэкспорт», а также их гендиректор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Китайская компания приобрела 14% акций «Роснефти»
Остров Сен-Мартен: до и после урагана «Ирма»
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Жириновский обратился к главе СК по поводу Серебренникова
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 32 человек
Выборы под наблюдением: как эксперты организуют мониторинг
Спорт
РФПЛ: Каррера vs Бердыев, Кучук vs Божович, Кокорин vs «Динамо» Выделяем главные интриги 9-го тура чемпионата России
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
WhatsApp получил поддержку режима «картинка в картинке» для видеозвонков Режим «картинка в картинке» или PiP — это новая функция Android Oreo, которая позволяет любому видео продолжать работать в маленьком окне, даже если основное приложение было убрано с экрана
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь