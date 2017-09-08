Siemens не прокомментировал повторный отказ суда в аресте турбин в Крыму

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Siemens не комментирует повторный отказ арбитражного суда Москвы в обеспечительных мерах по иску немецкого концерна к структурам «Ростеха» — аресте и запрете на монтаж турбин в Крыму.

«Мы не даем комментарии по данной теме», — сказал РИА Новости официальный представитель концерна.

Арбитражный суд Москвы 18 августа принял к производству иск Siemens к структурам «Ростеха» по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму, предварительные слушания назначены на 18 сентября. Тогда же суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрете на их монтаж. А 7 сентября арбитраж повторно отказал в этих обеспечительных мерах.

Согласно материалам суда, Siemens в качестве довода в пользу наложения обеспечительных мир приводил то, что в случае удовлетворения его иска демонтаж турбин повлечет значительные временные и финансовые затраты, их возврат истцу будет затруднителен либо невозможен. Кроме того, немецкий концерн, как говорится в определении, заявил о возможном причинении ему значительного ущерба, поскольку монтаж спорных турбин и их последующая эксплуатация снизят их стоимость, поскольку оборудование подвергнется износу и будет считаться бывшим в употреблении.

Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО «ВО «Технопромэкспорт», находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО «ВО «Технопромэкспорт», строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для них на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Немецкий концерн в своем иске требует признать недействительной сделку, состоявшую из двух частей — договор между ООО «Сименс технологии газовых турбин» (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — «Силовым машинам») и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» от 10 марта 2015 года и договор между ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт» от 16 октября 2015 года, и обязать ООО возвратить четыре турбины производителю — российской «дочке» Siemens.