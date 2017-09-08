Масло и сыр из Копыля почему-то попали под запрет в России
Ранее российское ведомство неоднократно выявляло в продуктах филиала антибиотики, в связи с чем к предприятию принимались санкции.
Ранее российское ведомство неоднократно выявляло в продуктах филиала антибиотики, в связи с чем к предприятию принимались санкции.
МИНСК, 8 сен — Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничительные меры в отношении поставок в Россию продукции Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», причину этого регулятор не объясняет.
Решение о запрете содержится в направленном в территориальные управления накануне указании, опубликованном 8 сентября.
«Поставки продукции предприятия ОАО “Слуцкий сыродельный комбинат” Копыльский филиал запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.
Под запрет попали сухое молоко, масло и сыр, которые производятся на указанном предприятии в Копыле.
При этом Россельхознадзор не уточняет, почему продукция филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» попала под запрет в РФ.
Ранее российское ведомство неоднократно выявляло в продуктах филиала антибиотики, в связи с чем к предприятию принимались санкции.