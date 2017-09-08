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21:17 (мск), источник: Sputnik.by

Масло и сыр из Копыля почему-то попали под запрет в России

Ранее российское ведомство неоднократно выявляло в продуктах филиала антибиотики, в связи с чем к предприятию принимались санкции.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничительные меры в отношении поставок в Россию продукции Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», причину этого регулятор не объясняет.

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Решение о запрете содержится в направленном в территориальные управления накануне указании, опубликованном 8 сентября.

«Поставки продукции предприятия ОАО “Слуцкий сыродельный комбинат” Копыльский филиал запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.

Под запрет попали сухое молоко, масло и сыр, которые производятся на указанном предприятии в Копыле.

При этом Россельхознадзор не уточняет, почему продукция филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» попала под запрет в РФ.

Ранее российское ведомство неоднократно выявляло в продуктах филиала антибиотики, в связи с чем к предприятию принимались санкции.

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