Масло и сыр из Копыля почему-то попали под запрет в России

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничительные меры в отношении поставок в Россию продукции Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», причину этого регулятор не объясняет.

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Решение о запрете содержится в направленном в территориальные управления накануне указании, опубликованном 8 сентября.

«Поставки продукции предприятия ОАО “Слуцкий сыродельный комбинат” Копыльский филиал запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.

Под запрет попали сухое молоко, масло и сыр, которые производятся на указанном предприятии в Копыле.

При этом Россельхознадзор не уточняет, почему продукция филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» попала под запрет в РФ.