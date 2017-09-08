Центробанк будет внедрять «поведенческий надзор» на финансовом рынке

«Поведенческий надзор — это система отношения к тому, как мы рассказываем клиенту, что и как он покупает, какие риски берет, покупая тот или иной финансовый продукт», — пояснил он.

В качестве примера он привел то, «как наш рынок все больше и больше находится под воздействием быстро растущих криптовалют». «Десять раз подумайте, нужно ли потребителю, действительно, предлагать то, что мы с вами до конца точно не понимаем. Что может оказаться как деньгами в будущем, так и финансовой пирамидой», — обратился он к финансовому сообществу.