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8 сентября, источник: РИА Новости

Центробанк будет внедрять «поведенческий надзор» на финансовом рынке

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Банк России начинает внедрять на финансовом рынке совместно с саморегулируемыми организациями (СРО) отрасли так называемый поведенческий надзор, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на Дне финансиста в пятницу.

Источник: РИА Новости

«Поведенческий надзор — это система отношения к тому, как мы рассказываем клиенту, что и как он покупает, какие риски берет, покупая тот или иной финансовый продукт», — пояснил он.

В качестве примера он привел то, «как наш рынок все больше и больше находится под воздействием быстро растущих криптовалют». «Десять раз подумайте, нужно ли потребителю, действительно, предлагать то, что мы с вами до конца точно не понимаем. Что может оказаться как деньгами в будущем, так и финансовой пирамидой», — обратился он к финансовому сообществу.

В ноябре первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, рассказывая о переходе регулятора к консультативному методу надзора за банками, также упомянул поведенческий надзор, который он описал как механизм, помогающий моделировать поведение людей в сложных ситуациях и, например, даже понять, можно ли ожидать масштабной фальсификации отчетности.

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