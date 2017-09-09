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06:55 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первый на Дальнем Востоке завод средств дезинфекции открылся в Хабаровске

Предприятие обеспечит продукцией бюджетные учреждения края.

Завод по производству современных дезинфицирующих средств открылся на площадке «Авангард», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Компания «Профидез-ДВ» является резидентом ТОСЭР «Хабаровск» и собирается сперва закрыть потребность в бытовой химии с антимикробным эффектом бюджетных учреждений Хабаровского края и Дальнего Востока, а по мере расширения производства — экспортировать продукцию в страны АТР.

Предприятие будет производить около 40 наименований дезинфицирующих, антисептических и стерилизующих препаратов — всего около 360 тонн продукции в год.

 — Наша компания является ведущим производителем средств дезинфекции в России, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» учредитель компании «Новодез» Леонид Панкович. — Благодаря внимательному отношению руководства Хабаровского края, нам удалось открыть единственный на Дальнем Востоке завод дезинфицирующих препаратов. Сегодня открывается только первая очередь предприятия. Общий объём инвестиций, которые планируется вложить в производство, составит около 120 млн рублей. В небольшом производственном цехе используются новейшее оборудование. Участок смешения и приготовления позволит доставлять в край концентрированное сырьё, за счёт чего удастся снизить цены на конечный продукт для бюджетных учреждений края. По словам учредителя «Новодез», это даёт возможность региону сэкономить десятки миллионов рублей на финансировании больниц, детских садов и других учреждений, нуждающихся в средствах дезинфекции.

Министр здравоохранения Хабаровского края Кирилл Пошатаев, присутствующий на открытии завода, подчеркнул, что мощности «Профидез-ДВ» достаточно, чтобы закрыть потребность лечебных учреждений края. Главное, по словам Кирилла Евгеньевича, что размещение производства на территории края позволит снизить цену на дезинфицирующие препараты, а значит, и повысит экономическую эффективность учреждений здравоохранения.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что перед «Профидез-ДВ» стоит задача обеспечить продукцией, произведённой в крае, не только Дальний Восток, но и выйти на зарубежный рынок.

 — Для нас важно, чтобы инвестор мог чувствовать себя комфортно, — подчеркнул глава региона. — Это хорошо, что завод открылся именно здесь. Мы не ждёт от него сейчас отдачи в налогах, потому что он освобождён от них на пять лет. Но мы ставим амбициозную задачу малым и средним предприятиям. Они должны экспортировать продукцию в страны АТР, и постепенно мы выходим на этот сложный рынок. В открытии завода приняла участие вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая. Она отметила, что Хабаровский край формирует доброжелательный климат для предпринимателей, и открытие завода, который обеспечит рынок современной продукцией, — это результат соединения запроса потребителей, возможностей производителей и условий, созданных региональной и федеральной властями.

— Отрадно видеть, что решения, которые принимались президентом и парламентом страны, имеют реальные воплощения, — сказала Ирина Яровая. — Появляются живые производства, которые создают рабочие места и наполняют потребительский рынок качественной современной и безопасной продукцией. Особенно отрадно, что Хабаровский край так гостеприимно принимает инвесторов. Их выбор не случаен, он связан с тем, что территория опережающего развития, как новая деловая публичная оферта для предпринимателей, востребована и имеет реальный экономический эффект. Всё это направлено на повышение жизни дальневосточников.

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