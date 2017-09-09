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09:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Прогноз курса тенге на 11—15 сентября

Прошедшая неделя в целом для тенге была высоковолатильной (333−342 тенге), на то были определенные весомые причины. Стоимость нефти — основной индикатор, влияющий на формирование курса тенге показал 3,5% рост с 52,5 до 54,5 долларов за баррель Brent.

ЦБ: $ 56.9966   -0.14 € 68.6923   +0.45 ММВБ: $ 57.3500   +0.45 € 69.0475   +0.63
Источник: Sputniknews.kz

Поддержкой роста послужило итоги пройденного урагана «Харви» по результатам, которого объемы добычи нефти в США сократились на 8% и 25% всех нефтеперерабатывающих заводов из-за причиненного ущерба приостановили свою работу.

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Последние статданные США по занятости труда показывают, что количество обратившихся за пособием по безработице постоянно увеличиваются, что свидетельствует об отрицательных тенденциях развития экономики США. На фоне отрицательных экономических данных и в результате причиненного ущерба последствиями урагана «Харви» доллар США по отношению к основным мировым валютам ослабел на 1,4%, по отношению к тенге на 1,1%.

С момента избрания президентом США Дональда Трампа доллар на фоне негативных данных по экономике и «словесных» целенаправленных интервенций ослабел к основным мировым валютам входящий в расчет индекса USD на 11%. С одной стороны девальвация доллара играет на руку производителям сланцевой нефти, которая способствует повышению рыночной стоимости нефти.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых валютных и сырьевых рынках на предстоящей неделе на формирование курса тенге, будут влиять следующие факторы:

по данным, обнародованным 8 сентября американской нефтесервисной компанией Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США в течение недели сократилось на три единицы. Сокращение буровых установок в течение последнего месяца, отчасти за счет прошедшего урагана, будет влиять поддерживающим фактором в росте стоимости нефтяных котировок; надвигающийся сильный ураган «Ирма» оцениваемый по шкале мощности к 5 категории может нанести более существенный ущерб нефтяной отрасли США, чем предыдущий ураган. Но в тоже время вызывает опасения участников рынка, что приостановки нефтеперерабатывающего комплекса и окончание летних отпусков в США могут вызвать рост товарных запасов нефти, тем самым спровоцирует снижение стоимости нефти; исходящая информация о том, что крупные нефтедобывающие страны придерживаются продления соглашения по сокращению добычи нефти и положительные данные о состоянии второй экономики мира Китая, будет провоцировать дальнейший рост нефтяных котировок; на фоне благоприятных внешних и внутренних макроэкономических данных курс российского рубля будет показывать дальнейшее укрепление, что непосредственно окажет поддержку нацвалюте;.

Учитывая вышеуказанные разнонаправленные факторы, биржевой курс тенге ожидается в пределах 332−336 тенге за доллар США, курс рубля к доллару США будет в пределах 56,50−57,30 с большей вероятностью укрепления.

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 Прогноз курса тенге на 11-15 сентября
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