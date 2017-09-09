В понедельник обменный курс евро взлетит вверх
Национальный банк Молдовы подготовил неприятный сюрприз для граждан Молдовы по обменному курсу евро.
Национальный банк Молдовы подготовил неприятный сюрприз для граждан Молдовы по обменному курсу евро.
КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы опубликовал обменные курсы по основным валютам, используемым в Молдове, на понедельник, 11 сентября.
Так, в начале следующей недели, курс доллара по отношению к молдавскому лею вырастет всего на 1 бан, в то время, как евро взлетит сразу на 16 банов за единицу.
В понедельник обменный курс евро будет равен 21 лею 41 бану. Доллар будет стоить 17 леев 74 бана, румынский лей подорожает лишь на 3 бана до 4 леев 65 банов. Курсы украинской гривны и российского рубля останутся неизменными.