Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В Москве машина с женщиной и ребенком упала с четвертого этажа
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Пентагон ответил на "неприятность от РФ" созданием "Карликов"
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12:33 (мск), источник: Sputnik.md

В понедельник обменный курс евро взлетит вверх

Национальный банк Молдовы подготовил неприятный сюрприз для граждан Молдовы по обменному курсу евро.

ЦБ: $ 56.9966   -0.14 € 68.6923   +0.45 ММВБ: $ 57.3500   +0.45 € 69.0475   +0.63
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы опубликовал обменные курсы по основным валютам, используемым в Молдове, на понедельник, 11 сентября.

Так, в начале следующей недели, курс доллара по отношению к молдавскому лею вырастет всего на 1 бан, в то время, как евро взлетит сразу на 16 банов за единицу.

В понедельник обменный курс евро будет равен 21 лею 41 бану. Доллар будет стоить 17 леев 74 бана, румынский лей подорожает лишь на 3 бана до 4 леев 65 банов. Курсы украинской гривны и российского рубля останутся неизменными.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Угроза водителям в Кишиневе: мошенники в Кишиневе провоцируют ДТП
'Ирма' грозит апокалипсисом: что говорят в ООН
Минобороны ответило на заявления ФРГ об учениях «Запад-2017»
Число пострадавших при ДТП в Югре выросло до 15 человек
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Перед Единым днем голосования в РФ наступил «день тишины»
МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов
Спорт
«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь