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14:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Завод по производству металлоконструкций открылся в Павловском районе

Инвестором выступило ООО «Металл СиС». Общий объем капиталовложений превысил 100 миллионов рублей.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Инвестором выступило ООО «Металл СиС». Общий объем капиталовложений превысил 100 миллионов рублей.

Завод уже приступил к выполнению первого заказа. Из металлоконструкций, произведенных на предприятии, построят станцию технического обслуживания сельскохозяйственных машин.

Конструкции из 350 мм металлопрофиля позволяют возводить здания и сооружения с потолками без перекрытий до 9 метров высотой, которые можно собирать в определенной последовательности по принципу конструктора.

В результате реализации данного инвестиционного проекта создано 150 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Соглашение о строительстве завода власти муниципалитета подписали в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

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