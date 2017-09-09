Завод по производству металлоконструкций открылся в Павловском районе
Инвестором выступило ООО «Металл СиС». Общий объем капиталовложений превысил 100 миллионов рублей.
Инвестором выступило ООО «Металл СиС». Общий объем капиталовложений превысил 100 миллионов рублей.
Инвестором выступило ООО «Металл СиС». Общий объем капиталовложений превысил 100 миллионов рублей.
Завод уже приступил к выполнению первого заказа. Из металлоконструкций, произведенных на предприятии, построят станцию технического обслуживания сельскохозяйственных машин.
Конструкции из 350 мм металлопрофиля позволяют возводить здания и сооружения с потолками без перекрытий до 9 метров высотой, которые можно собирать в определенной последовательности по принципу конструктора.
В результате реализации данного инвестиционного проекта создано 150 новых рабочих мест, сообщает
Соглашение о строительстве завода власти муниципалитета подписали в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».