Татарстанские аграрии собрали более 4,2 млн тонн зерна
Сейчас в республике убрано 78 процентов зерновых культур на 1,2 млн га полей.
Сейчас в республике убрано 78 процентов зерновых культур на 1,2 млн га полей.
Татарстанские аграрии выполнили уборку уже 78 процентов зерновых культур на площади 1,2 млн га полей, сейчас валовой сбор зерна составляет 4,2 млн тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана.
По словам главы Минсельхоза РТ, сейчас в Татарстане осталось убрать около 340 тыс. га зерновых и 45 тыс. га рапса, а уже в конце сентября стартуют работы по уборке кукурузы и подсолнечника на площади в 210 тыс. га.
«Многие районы и хозяйства успели воспользоваться благоприятной погодой в августе, используя все формы организации высокопроизводительного труда. Благодаря этому хорошие показатели сегодня демонстрируют Заинский, Сармановский, Нурлатский, Чистопольский и Слабинский районы», — отметил Марат Ахметов.