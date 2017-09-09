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16:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстанские аграрии собрали более 4,2 млн тонн зерна

Сейчас в республике убрано 78 процентов зерновых культур на 1,2 млн га полей.

Источник: Reuters

Татарстанские аграрии выполнили уборку уже 78 процентов зерновых культур на площади 1,2 млн га полей, сейчас валовой сбор зерна составляет 4,2 млн тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана.

По словам главы Минсельхоза РТ, сейчас в Татарстане осталось убрать около 340 тыс. га зерновых и 45 тыс. га рапса, а уже в конце сентября стартуют работы по уборке кукурузы и подсолнечника на площади в 210 тыс. га.

«Многие районы и хозяйства успели воспользоваться благоприятной погодой в августе, используя все формы организации высокопроизводительного труда. Благодаря этому хорошие показатели сегодня демонстрируют Заинский, Сармановский, Нурлатский, Чистопольский и Слабинский районы», — отметил Марат Ахметов.

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