Татарстанские аграрии собрали более 4,2 млн тонн зерна

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Татарстанские аграрии выполнили уборку уже 78 процентов зерновых культур на площади 1,2 млн га полей, сейчас валовой сбор зерна составляет 4,2 млн тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана.

По словам главы Минсельхоза РТ, сейчас в Татарстане осталось убрать около 340 тыс. га зерновых и 45 тыс. га рапса, а уже в конце сентября стартуют работы по уборке кукурузы и подсолнечника на площади в 210 тыс. га.