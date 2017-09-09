В ЖКХ Севастополя власти обещают вложить более 58 млрд рублей

«Госпрограмма по развитию ЖКХ приведена в соответствие со Стратегией социально-экономического развития до 2030 года. Срок ее реализации продлен до 2022 года. В программу включены дополнительные мероприятия по развитию системы газоснабжения, водоотведения, благоустройству», — цитирует пресс-служба директора Департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.