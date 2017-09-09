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13:05 (мск), источник: КрымPress

В ЖКХ Севастополя власти обещают вложить более 58 млрд рублей

Такая финансовая «инъекция», отмечают в Правительстве города, ЖКХ Севастополя будет сделана в течение ближайших пять лет.

Источник: КрымPress

Намерение чиновники закрепили, приняв соответствующее постановление.

«Госпрограмма по развитию ЖКХ приведена в соответствие со Стратегией социально-экономического развития до 2030 года. Срок ее реализации продлен до 2022 года. В программу включены дополнительные мероприятия по развитию системы газоснабжения, водоотведения, благоустройству», — цитирует пресс-служба директора Департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.

Общий объем финансирования программы с 2017 по 2022 годы составит 58 млрд 38 млн рублей:

из федерального бюджета — 17 млрд 849 млн рублей,

из регионального — 39 млрд 12 млн рублей,

из внебюджетных источников — 1 млрд 176 млн рублей.

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