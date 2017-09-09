В ЖКХ Севастополя власти обещают вложить более 58 млрд рублей
Такая финансовая «инъекция», отмечают в Правительстве города, ЖКХ Севастополя будет сделана в течение ближайших пять лет.
Такая финансовая «инъекция», отмечают в Правительстве города, ЖКХ Севастополя будет сделана в течение ближайших пять лет.
Намерение чиновники закрепили, приняв соответствующее постановление.
«Госпрограмма по развитию ЖКХ приведена в соответствие со Стратегией
Общий объем финансирования программы с 2017 по 2022 годы составит 58 млрд 38 млн рублей:
из федерального бюджета — 17 млрд 849 млн рублей,
из регионального — 39 млрд 12 млн рублей,
из внебюджетных источников — 1 млрд 176 млн рублей.