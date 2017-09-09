Не документ, а золото: почему в Молдове так дорого стоит загранпаспорт

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Не документ, а золото. Примерно так сегодня можно в ироничной форме описать оформление паспорта гражданина Республики Молдова, дающего ему право на выезд за рубеж.

Так, в стандартные сроки — 30 календарных дней — за оформление загранпаспорта гражданин республики должен выложить 850 леев, а это примерно — 40 евро.

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За оформление документа в более сжатые сроки сумма возрастает чуть ли не в геометрической прогрессии. Так, оформление загранпаспорта за 15 календарных дней обойдется гражданину в 1060 леев, за срок в 10 дней он вынужден будет выложить 1280 леев, за пять дней внести в казну государства 1490 леев, за сутки — 1700 леев, а если пожелает оформить документ за три часа, ему эта прихоть обойдется в 2550 леев.

Понятно, что спрос рождает предложение. Однако, место ли рыночным отношениям в святая святых — государственных ведомствах, особенно в тех, которые занимаются оформлением и выдачей документов, удостоверяющих личность гражданина Молдовы.

Что интересно: на официальном сайте Агентства общественных услуг, занимающегося оформлением документов молдавского образца, в графе льготы стоит прочерк. Проще говоря, будь то ребенок или пенсионер, или инвалид, он все равно должен заплатить родному государству минимум 850 леев.

Почему в Молдове так дорого стоит оформить загранпаспорт? Залазит ли государство в карман к рядовому гражданину при оформлении документов, удостоверяющих личность?

Ответы на эти вопросы корреспонденту Sputnik Молдова экономический эксперт Виктор Чобану.

«Такие цены на оформление документов в Молдове, которая является самой бедной страной Европы — циничный бизнес на гражданах, который продолжается с момента создания госпредприятия “Registru”. Возьмите ряд более развитых стран, где аналогичные документы стоят в разы меньше. Возникает единственный вопрос: что государство делает с теми сверхприбылями, которые оно получает с жителей страны за оформление загранпаспортов и других документов молдавского образца. Думаю, что расследование расходования этих средств вскрыло бы очень много интересных фактов», — отметил Чобану.

По мнению эксперта, Молдову пока сложно называть развитой демократией, из-за чего по многим категориям государство не упускает возможности осуществлять бизнес на гражданах, на их кошельках. Чобану подчеркнул, что изначально госпредприятие «Registru» создавалось для зарабатывания денег. Поэтому, по его мнению, за ним в народе закрепилось емкое определение «картонная фабрика».

«Схема его работы очень проста: когда гражданину необходимо в сжатые сроки оформить такой документ, он попадает в эту, расставленную государством ловушку и вынужден выложить любую названную сумасшедшую сумму за документ, себестоимость изготовления которого составляет 2−3 евро. Наверное, в любой другой области государственной деятельности или бизнеса получать такие сверхприбыли нереально», — подчеркнул собеседник.

Корни этих проблем, по мнению собеседника, уходят в далекие 90-е, когда список платных публичных услуг включал в себя более пяти с половиной тысяч категорий. Посредством государственной системы «гильотина» предпринимались попытки его урезать, и определенные успехи были достигнуты, однако, что касается оформления паспортов и других документов, удостоверяющих личность, все осталось на своих местах.

Что же касается социально-незащищенных категорий населения, по утверждению экономиста, для них нужно ввести льготы, однако бюрократия создаст столько препонов, что малообеспеченным людям все равно придется оплатить в кассу полную сумму.