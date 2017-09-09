НБМ выступил с новыми уточнениями по поводу «группы Шора»

Источник: Noi.md

Так, два года назад, КБ «Banca Socială» подало заявление о вызове в суд коммерческих компаний ООО «CARITAS GROUP», ООО «VOXIMAR-COM».

По информации, представленной ликвидируемой АО «Banca Socială», у нее уже есть четыре окончательных судебных решения о взыскании с ООО «CARITAS GROUP» и других трех коммерческих компаний, входящих в группу, известную обществу как «группа Шора», долга на общую сумму более 12 млрд. леев. Гражданский иск против ООО «VOXIMAR-COM» на сумму примерно 3 млрд. леев рассматривается Апелляционной палатой.