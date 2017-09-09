НБМ выступил с новыми уточнениями по поводу «группы Шора»
Национальный банк Молдовы (НБМ) опровергает появившуюся в прессе информацию о том, что против некоторых компаний «группы Шора» не были поданы гражданские иски, сообщает NOI.md, со ссылкой на
Национальный банк Молдовы (НБМ) опровергает появившуюся в прессе информацию о том, что против некоторых компаний «группы Шора» не были поданы гражданские иски, сообщает NOI.md, со ссылкой на
Так, два года назад, КБ «Banca Socială» подало заявление о вызове в суд коммерческих компаний ООО «CARITAS GROUP», ООО «VOXIMAR-COM».
По информации, представленной ликвидируемой АО «Banca Socială», у нее уже есть четыре окончательных судебных решения о взыскании с ООО «CARITAS GROUP» и других трех коммерческих компаний, входящих в группу, известную обществу как «группа Шора», долга на общую сумму более 12 млрд. леев. Гражданский иск против ООО «VOXIMAR-COM» на сумму примерно 3 млрд. леев рассматривается Апелляционной палатой.
Кроме того, по словам ликвидаторов АО «Banca de Economii», АО «Banca Socială» и АО «Unibank», по ходатайству этих банков были возбуждено множество уголовных дел, в том числе гражданские иски по делу о взыскании ущерба, понесенного банками.