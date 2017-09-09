Минэкономразвитие предсказывает среднему петербуржцу повышение зарплаты на треть

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По расчетам чиновников, по итогам этого года среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников, трудящихся в петербургских компаниях и в сфере частного бизнеса, составит 46,4 тысячи рублей в месяц. Ежегодный рост оценивается в 10 процентов: до 51 тысячи в 2018-м, 56 000 в 2019-м и до 62 тысяч в 2020 году.

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Причем оптимистичный сценарий развития отечественной экономики предполагает, что по скорости роста трудовых доходов (33,5 процента за три года) жители Санкт-Петербурга займут второе место: зарплаты в Амурской области увеличатся в полтора раза, тогда как Москвы — всего на 21 процент. В трех субъектах Федерации заработные платы «отстанут» от запланированной Банком России инфляции в четыре процента в год.

Трехлетний консервативный сценарий, представленный главой Департамента регионального развития МЭР Игорем Егоровым, предполагает увеличение доходов трудящихся петербуржцев только на 20 процентов — до 55,6 тысячи рублей в месяц в 2020 году. Стагнация отечественной экономики отбросит темпы роста зарплаты жителей Северной столицы на тринадцатое место.

Оптимистичные (целевые) прогнозы чиновников позволяют работающим в Ленинградской области рассчитывать на получение уже в следующем году заработных плат в среднем в 36,4 тысячи рублей в месяц (сейчас они составляют 33,5 тысячи). К 2020 году их трудовые доходы должны повыситься до 41,3 тысячи рублей в месяц. В консервативном варианте рост не превысит полутора-двух тысяч рублей в год.