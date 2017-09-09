Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Западные СМИ сообщили о «выводе российского вооружения» из ДНР
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Девушка из бедной семьи, ставшая женой князя Монако (фото)
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
В Москве машина с женщиной и ребенком упала с четвертого этажа
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8В Индии простились с Ганешей
19:01 (мск), источник: Фонтанка

Минэкономразвитие предсказывает среднему петербуржцу повышение зарплаты на треть

За ближайшие три года трудовые доходы жителей Санкт-Петербурга увеличатся почти на треть. Такие прогнозы представило Министерство экономического развития России (МЭР).

Источник: Reuters

По расчетам чиновников, по итогам этого года среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников, трудящихся в петербургских компаниях и в сфере частного бизнеса, составит 46,4 тысячи рублей в месяц. Ежегодный рост оценивается в 10 процентов: до 51 тысячи в 2018-м, 56 000 в 2019-м и до 62 тысяч в 2020 году.

Читайте также
Бедных россиян становится меньше

Причем оптимистичный сценарий развития отечественной экономики предполагает, что по скорости роста трудовых доходов (33,5 процента за три года) жители Санкт-Петербурга займут второе место: зарплаты в Амурской области увеличатся в полтора раза, тогда как Москвы — всего на 21 процент. В трех субъектах Федерации заработные платы «отстанут» от запланированной Банком России инфляции в четыре процента в год.

Трехлетний консервативный сценарий, представленный главой Департамента регионального развития МЭР Игорем Егоровым, предполагает увеличение доходов трудящихся петербуржцев только на 20 процентов — до 55,6 тысячи рублей в месяц в 2020 году. Стагнация отечественной экономики отбросит темпы роста зарплаты жителей Северной столицы на тринадцатое место.

Оптимистичные (целевые) прогнозы чиновников позволяют работающим в Ленинградской области рассчитывать на получение уже в следующем году заработных плат в среднем в 36,4 тысячи рублей в месяц (сейчас они составляют 33,5 тысячи). К 2020 году их трудовые доходы должны повыситься до 41,3 тысячи рублей в месяц. В консервативном варианте рост не превысит полутора-двух тысяч рублей в год.

Самые высокие трудовые доходы традиционно наблюдаются в северных регионах — в Чукотском автономном округе ожидается увеличение с 84 до почти 99 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком — до 93 тысяч и так далее. Средний доход работающего москвича в этом году составит 63,6 тысячи, к 2020 году он должен вырасти до 77 тысяч.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Надежда» встала Метрострою поперек тоннеля
Новорождённому Егору срочно нужна операция на сердце
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад ООН по Сирии
Глава НАТО рассказал о самой опасной за 30 лет обстановке в мире
Путин поручил подумать о введении утилизационного сбора на обувь
Число пострадавших в результате ДТП в Югре выросло до 17 человек
В Германии рассказали о пользе немцев и русских друг для друга
В Ереване украли 4 тысячи долларов из банкомата с миллионами
Нагрянувший в вашингтонскую школу Обама удивил учеников
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь