Минэкономразвитие предсказывает среднему петербуржцу повышение зарплаты на треть
За ближайшие три года трудовые доходы жителей
За ближайшие три года трудовые доходы жителей
По расчетам чиновников, по итогам этого года среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников, трудящихся в петербургских компаниях и в сфере частного бизнеса, составит 46,4 тысячи рублей в месяц. Ежегодный рост оценивается в 10 процентов: до 51 тысячи в 2018-м, 56 000 в 2019-м и до 62 тысяч в 2020 году.
Причем оптимистичный сценарий развития отечественной экономики предполагает, что по скорости роста трудовых доходов (33,5 процента за три года) жители
Трехлетний консервативный сценарий, представленный главой Департамента регионального развития МЭР Игорем Егоровым, предполагает увеличение доходов трудящихся петербуржцев только на 20 процентов — до 55,6 тысячи рублей в месяц в 2020 году. Стагнация отечественной экономики отбросит темпы роста зарплаты жителей Северной столицы на тринадцатое место.
Оптимистичные (целевые) прогнозы чиновников позволяют работающим в Ленинградской области рассчитывать на получение уже в следующем году заработных плат в среднем в 36,4 тысячи рублей в месяц (сейчас они составляют 33,5 тысячи). К 2020 году их трудовые доходы должны повыситься до 41,3 тысячи рублей в месяц. В консервативном варианте рост не превысит
Самые высокие трудовые доходы традиционно наблюдаются в северных регионах — в Чукотском автономном округе ожидается увеличение с 84 до почти 99 тысяч рублей, в