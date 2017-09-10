Один из крупнейших ретейлеров США снял с продажи программы Касперского
Один из крупнейших ретейлеров электроники в США компания Best Buy отказалась от продажи программ производства Kaspersky Lab
Один из крупнейших ретейлеров электроники в США компания Best Buy отказалась от продажи программ производства Kaspersky Lab
Об этом сообщает издание The Verge.
Представитель Best Buy подтвердил изданию, что решение о снятии с полок продуктов Касперского принято, но не стал вдаваться в подробности.
Компания не проводила собственное внутреннее расследование, она отказалась от продуктов Касперского, основываясь на сообщениях СМИ, заявлениях Конгресса и дискуссиях в отрасли.