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03:21 (мск), источник: РБК

Один из крупнейших ретейлеров США снял с продажи программы Касперского

Один из крупнейших ретейлеров электроники в США компания Best Buy отказалась от продажи программ производства Kaspersky Lab из-за опасения, что производитель находится под влиянием российских правительственных структур.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает издание The Verge.

Представитель Best Buy подтвердил изданию, что решение о снятии с полок продуктов Касперского принято, но не стал вдаваться в подробности.

Компания не проводила собственное внутреннее расследование, она отказалась от продуктов Касперского, основываясь на сообщениях СМИ, заявлениях Конгресса и дискуссиях в отрасли.

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