Пешеходный мост установили ночью у метро «Речной вокзал»

Автомобильный трафик был направлен в объезд пересадочного пункта у «Метро «Речной вокзал» ул. Большевистской с 24 часов в субботу 9 сентября до 7 часов в воскресенье. За это время специалистам ООО «Строительное управление «СтройМастер» предстояло успеть смонтировать масштабную конструкцию пролетного строения пешеходного перехода через одну из самых оживленных магистралей города.

«На данном транспортном узле сосредоточены все виды транспорта: метро, трамвай, пригородные поезда, а также городские пригородные автобусы и маршрутные такси, — комментировал тогда планы директор ООО “СтройМастер” Валерий Мазуров на пресс-конференции 14 августа. — Наличие такого большого количества транспорта формирует огромный пассажиропоток и пешеходный трафик. По нашим расчетам — это 56 тыс. человек в выходные и более 150 тысяч в праздничные дни. Сейчас на месте нет инфраструктуры в том объеме, в котором хотелось бы. А существующий подземный пешеходный переход под улицей Большевистской в дни проведения массовых мероприятий работает на пределе своих возможностей».