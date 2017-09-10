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08:46 (мск), источник: VN.ru

Пешеходный мост установили ночью у метро «Речной вокзал»

Главное пролетное строение пешеходного моста было смонтировано на пересадочном пункте «Речной вокзал» в ночь на воскресенье, 10 сентября.

Для проведения масштабных работ самую оживленную 8-полосную магистраль Новосибирска перекрыли на целую ночь. Переход должен связать Михайловскую набережную с терминалом нового торгового центра, который строится возле станции метро.

Автомобильный трафик был направлен в объезд пересадочного пункта у «Метро «Речной вокзал» ул. Большевистской с 24 часов в субботу 9 сентября до 7 часов в воскресенье. За это время специалистам ООО «Строительное управление «СтройМастер» предстояло успеть смонтировать масштабную конструкцию пролетного строения пешеходного перехода через одну из самых оживленных магистралей города.

Пешеходный мост строится у метро «Речной вокзал» заодно с торговым комплексом «Река». Строительство данного объекта осуществляется исключительно за счет средств частного инвестора, сообщали ранее чиновники мэрии Новосибирска.

Кроме пешеходного перехода проект нового транспортно-пересадочного узла предусматривает перехватывающую парковку более 100 машиномест. Также строится крытый терминал зала ожидания, нем будут расположены кафе и точки розничной торговли.

«На данном транспортном узле сосредоточены все виды транспорта: метро, трамвай, пригородные поезда, а также городские пригородные автобусы и маршрутные такси, — комментировал тогда планы директор ООО “СтройМастер” Валерий Мазуров на пресс-конференции 14 августа. — Наличие такого большого количества транспорта формирует огромный пассажиропоток и пешеходный трафик. По нашим расчетам — это 56 тыс. человек в выходные и более 150 тысяч в праздничные дни. Сейчас на месте нет инфраструктуры в том объеме, в котором хотелось бы. А существующий подземный пешеходный переход под улицей Большевистской в дни проведения массовых мероприятий работает на пределе своих возможностей».

Монтаж.

конструкций главного пролетного строения пешеходного перехода около двух часов ночи, снимал фотограф Никита Давыденко.

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