Пешеходный мост установили ночью у метро «Речной вокзал»
Главное пролетное строение пешеходного моста было смонтировано на пересадочном пункте «Речной вокзал» в ночь на воскресенье, 10 сентября.
Главное пролетное строение пешеходного моста было смонтировано на пересадочном пункте «Речной вокзал» в ночь на воскресенье, 10 сентября.
Для проведения масштабных работ самую оживленную 8-полосную магистраль Новосибирска перекрыли на целую ночь. Переход должен связать Михайловскую набережную с терминалом нового торгового центра, который строится возле станции метро.
Автомобильный трафик был направлен в объезд пересадочного пункта у «Метро «Речной вокзал» ул. Большевистской с 24 часов в субботу 9 сентября до 7 часов в воскресенье. За это время специалистам ООО «Строительное управление «СтройМастер» предстояло успеть смонтировать масштабную конструкцию пролетного строения пешеходного перехода через одну из самых оживленных магистралей города.
Пешеходный мост строится у метро «Речной вокзал» заодно с торговым комплексом «Река». Строительство данного объекта осуществляется исключительно за счет средств частного инвестора, сообщали ранее чиновники мэрии Новосибирска.
Кроме пешеходного перехода проект нового
«На данном транспортном узле сосредоточены все виды транспорта: метро, трамвай, пригородные поезда, а также городские пригородные автобусы и маршрутные такси, — комментировал тогда планы директор ООО “СтройМастер” Валерий Мазуров на
Монтаж.
конструкций главного пролетного строения пешеходного перехода около двух часов ночи, снимал фотограф Никита Давыденко.