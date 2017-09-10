Консорциум крупнейших японских фирм готов вложиться в развитие аэропорта Хабаровска

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.

Ряд крупных японских компаний готовится войти в проект строительства аэропорта-хаба Хабаровска. В связи с этим идут последние приготовления к заключению сделки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Газета.ру.

Глава Минтранса Максим Соколов в среду на заседании Госсовета рассказал о заинтересованности в проекте реконструкции аэродромного комплекса со стороны консорциума крупных японских компаний. Как уточнили «Газете.Ru» в ООО «Управляющая компания КОМАКС» (осуществляет управление ОАО «Хабаровский аэропорт»), в него входят торговая компания Sojits Corporation (организует финансирование с японской стороны), крупнейший японский аэропортовый оператор Japan Airport Terminal, инвестфонд Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Японии — JOIN. Сейчас согласовываются коммерческие условия сделки и готовятся юридически обязывающие документы по вхождению японского консорциума в проект. Пассажиропоток Хабаровского аэропорта в прошлом году превысил 1 млн 869 тыс. пассажиров. На международных авиалиниях в 2016 году аэропорт Хабаровск обслужил 266,5 тыс. пассажиров.

Реконструкция аэродромного комплекса ведется в рамках ФЦП за счет бюджетных средств в объеме 8,2 млрд рублей. Ввод терминала в эксплуатацию запланирован на июль 2019 года.

Как уточнили в «КОМАКС» (осуществляет управление ОАО «Хабаровский аэропорт»), в рамках проекта будет проведена модернизация взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием № 1 (ИВПП-1), реконструкция перрона и площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, строительство очистных сооружений, двух новых аварийно-спасательных станций, объектов радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов и т. д.

Осенью этого года начнется строительство нового аэровокзального комплекса — терминала внутренних воздушных линий. Проект будет реализован за счет порядка 4,5 млрд рублей частных инвестиций, в том числе иностранных.

Ввод терминала в эксплуатацию запланирован на июль 2019 года. С третьего квартала 2017 года начнется реконструкция международного терминала аэропорта.

Также на прилегающей к аэропорту территории запланировано строительство гостинично-делового и выставочного комплексов в рамках концепции AirCity. В будущем здесь также планируется создать торгово-развлекательный комплекс и бизнес-парк.