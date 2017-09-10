Консорциум крупнейших японских фирм готов вложиться в развитие аэропорта Хабаровска
Сейчас согласовываются условия сделки и подготавливаются юридические документы.
Сейчас согласовываются условия сделки и подготавливаются юридические документы.
Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.
Ряд крупных японских компаний готовится войти в проект строительства
Глава Минтранса Максим Соколов в среду на заседании Госсовета рассказал о заинтересованности в проекте реконструкции аэродромного комплекса со стороны консорциума крупных японских компаний. Как уточнили «Газете.Ru» в ООО «Управляющая компания КОМАКС» (осуществляет управление ОАО «Хабаровский аэропорт»), в него входят торговая компания Sojits Corporation (организует финансирование с японской стороны), крупнейший японский аэропортовый оператор Japan Airport Terminal, инвестфонд Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Японии — JOIN. Сейчас согласовываются коммерческие условия сделки и готовятся юридически обязывающие документы по вхождению японского консорциума в проект. Пассажиропоток Хабаровского аэропорта в прошлом году превысил 1 млн 869 тыс. пассажиров. На международных авиалиниях в 2016 году аэропорт Хабаровск обслужил 266,5 тыс. пассажиров.
Как уточнили в «КОМАКС» (осуществляет управление ОАО «Хабаровский аэропорт»), в рамках проекта будет проведена модернизация
Ввод терминала в эксплуатацию запланирован на июль 2019 года. С третьего квартала 2017 года начнется реконструкция международного терминала аэропорта.
Также на прилегающей к аэропорту территории запланировано строительство
Пока подготовлена