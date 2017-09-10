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11:55 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе закрыли парк развлечений: какова причина

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Находящийся прямо у Комсомольского озера парк аттракционов «Aventura Park» прекратил свою работу. И это при том, что в Кишиневе катастрофически не хватает площадок для отдыха с детьми.

Источник: Sputnik.md

Парк развлечений закрыли на основании судебного решения о его «эвакуации». Тогда как место, куда перенесут этот островок отдыха и развлечений, пока не определено. Данную информацию СМИ подтвердил совладелец парка бизнесмен Виктор Шелин.

«Aventura Park» появился в столичном секторе Буюканы более десяти лет назад на территории действовавшей свободной экономической зоны (СЭЗ), которую закрыли в 2012 году. Тогда земля перешла выставочному комплексу «Moldexpo», руководство которого должно было заключить договор на аренду земельного участка.

По словам Шелина, «Aventura Park» выплачивал за аренду установленный государством норматив в 3,17 лея за квадратный метр. «Эта земля государственная, ее нельзя приватизировать. Администрация же установила цену в 60 леев за квадратный метр, включая даже деревья», — отметил предприниматель.

Он пояснил, что подобная цена за аренду неподъемна для парка. Судебные разбирательства между сторонами продолжались в течение нескольких лет. В итоге администрация «Aventura Park» проиграла.

«Пришел судебный исполнитель и выписал акт об эвакуации. Мы не понимаем, что делать. Это объект недвижимости, там построены фундаменты, установлено оборудование», — заключил Шелин.

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