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12:59 (мск), источник: Sputniknews.kz

Еще успеем: более ста тысяч человек пришли на ЭКСПО накануне закрытия

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Рекордное количество посетителей пришли на ЭКСПО в предпоследний день работы выставки 9 сентября, сообщают организаторы.

Источник: Sputniknews.kz

«В предпоследний выставочный день, 9 сентября международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетили 100 тысяч 514 человек. Для сравнения отметим, что за первые дни работы выставки, в среднем было зафиксировано 22 840 посещений», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что с 10 июня по 9 сентября ЭКСПО в Астане посетило более 3 миллионов 860 тысяч человек.

Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» началась в Астане 10 июня. В выставке участвует более 100 стран. Тематика ЭКСПО в казахстанской столице — «Энергия будущего».

В день закрытия выставки, 10 сентября, организаторы обещают порадовать посетителей и гостей праздничным салютом и насыщенной концертной программой.

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