Еще успеем: более ста тысяч человек пришли на ЭКСПО накануне закрытия

Источник: Sputniknews.kz

«В предпоследний выставочный день, 9 сентября международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетили 100 тысяч 514 человек. Для сравнения отметим, что за первые дни работы выставки, в среднем было зафиксировано 22 840 посещений», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что с 10 июня по 9 сентября ЭКСПО в Астане посетило более 3 миллионов 860 тысяч человек.

Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» началась в Астане 10 июня. В выставке участвует более 100 стран. Тематика ЭКСПО в казахстанской столице — «Энергия будущего».