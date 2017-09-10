«Роснефть» уличила в коррупции главу своей дочерней компании

Источник: AP 2017

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Служба безопасности ПАО «НК «Роснефть» пресекла попытку совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочернего общества «РН-Сахалинморнефтегаз» Андреем Бардиным, говорится в сообщении нефтяной компании.

В настоящее время он задержан правоохранительными органами, отмечает «Роснефть».

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«Служба безопасности НК “Роснефть” принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами», — подчеркивается в заявлении.

«Сахалинморнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть» ведет свою деятельность на острове Сахалин. «Сахалинморнефтегаз» выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина. Вся нефть, добываемая «Сахалинморнефтегазом», транспортируется по трубопроводу до Комсомольского НПЗ, расположенного на реке Амур. Газ поставляется внутренним потребителям по трубопроводу «Дальтрансгаза». Общество добывает более 1 млн тонн нефти. За шесть месяцев 2017 года предприятие добыло 605,5 тыс тонн нефти.