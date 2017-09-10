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15:19 (мск), источник: Informburo.kz

Презентация павильона Израиля признана лучшей на выставке ЭКСПО-2017

По итогам Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 израильский павильон признан лучшим, став победителем в категории «Лучшая презентация» по данным авторитетного журнала Exhibitor Magazine.

Источник: Informburo.kz

Свой успешный опыт в области альтернативной энергетики Израиль визуально воплотил в двух ярких энергичных шоу и интерактивной зоне на фасаде павильона, которые специально для ЭКСПО-2017 разработала израильская компания AVS Creative Solutions. Первое шоу «Страна энергии» погружает посетителя в бесконечный поток энергии и переносит в солнечный Израиль, рассказывая о том, как за 69 лет этому молодому государству удалось превратить свои недостатки в огромный потенциал развития и стать супертехнологичной державой.

Концептуальная идея второго шоу «Энергия созидания» реализована в уникальном танцевальном шоу, которое поставил известный хореограф Артур Астман, сообщает медиа-центр ЭКСПО-2017. Это интерпретация темы «Энергия будущего», где всё начинается с фразы «Да будет свет», отсылая посетителя к Книге Бытия. Экспозиция повествует о различных источниках энергии Израиля, отводя центральное место созидательной энергии человека, который создаёт будущее, движимое знаниями, умениями и страстью.

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«За успехом и признанием нашего павильона одним из лучших стоит большая работа нашей дружной команды, в которой бок о бок плодотворно сотрудничали представители разных возрастов, национальностей и религиозных конфессий. Нас всех объединяла общая задача, чтобы каждый наш посетитель почерпнул полезную для себя информацию об Израиле и зарядился позитивной созидательной энергией. Мы рады, что нашу работу оценили по достоинству и благодарны Астане и всем казахстанцам за радушный приём», — отметил генеральный комиссар израильского павильона Элазар Коэн.

Павильон Израиля был также отмечен как один из самых интересных и впечатляющих. Он вошёл в топ-5 павильонов, которые обязательно стоит посмотреть в первую очередь, и в топ-5 самых великолепных шоу на выставке. Израильский павильон посетило 350 тысяч гостей.

9 сентября Международное бюро выставок оценило вклад, внесённый организаторами ЭКСПО-2017 в реализацию этого грандиозного и уникального мероприятия. Первой золотой медали удостоен Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в знак признания его личного участия в проведении выставки и успеха, которого она достигла, сообщает медиацентр ЭКСПО-2017.

Вторую золотую медаль присудили международным участникам ЭКСПО-2017 за организованное выполнение задач, дух сотрудничества и поддержку успешного проведения выставки.

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