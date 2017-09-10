Нацбанк определил настроения в экономике

Источник: Ежедневник.by

Национальный банк Беларуси опубликовал августовский обзор экономической конъюнктуры, с индексами экономических настроений для каждого из четырех обследуемых видов экономической деятельности: промышленности, строительства, торговли и транспорта, пишет tut.by.

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Самые оптимистичные ощущения и ожидания регулятор отметил в промышленности. Индекс, который учитывает несколько ключевых параметров (изменение физического объема заказов на внутреннем и внешнем рынках, объем складских запасов, ожидания изменения объемов производства) в августе оказался на уровне 8,8% (если учитывать сезонный фактор — 2,4%) против 7,8% в июле, а в июне достигал двухзначного значения. За период 2005—2017 годов минимальное значение этого индекса составляло минус 23,4%, пиком оптимизма было 23,2%.

Самые пессимистичные настроения сохраняются в строительстве. Индекс экономических настроений по отрасли в августе оказался на уровне минус 16,9%, ухудшаясь из месяца в месяц даже в разгар строительного сезона (с учетом сезонного сглаживания индекс составил минус 21,5%). При оценке настроений строителей учитывают изменения физического объема договоров подряда в стране и за ее пределами, а также ожидание изменения численности занятых. По всем этим пунктам опрошенные были пессимистичны, причем за последний месяц негативные ожидания усилились.

Индекс экономических настроений торговли в августе составил 9,5%, а с учетом сезонного фактора — 0,5%. При расчете этого индекса учитывают изменение физического объема непроданных более трех месяцев товаров, изменение физического объема товарооборота, а также ожидание изменения объемов продаж.