Молдова вошла в десятку стран-лидеров по уровню создания рабочих мест

Источник: Publika.md

Показатели прошлого года обеспечили нашей стране шестое место в рейтинге Global Location Trends (Глоубэл Лоукэйшн Трэндс).

На качество показателей повлияла положительная динамика в сфере молдавского автопрома. После переговоров с правительством в эту отрасль сделали инвестиции 15 компаний из Германии, США, Японии, Австрии и Италии. В итоге было создано более 12 с половиной тысяч новых рабочих мест.

Там производят комплектующие и программное обеспечение для автомобильных концернов Ford, Nissan, Volvo и Skoda.