Молдова вошла в десятку стран-лидеров по уровню создания рабочих мест
Молдова вошла в десятку
Молдова вошла в десятку
Показатели прошлого года обеспечили нашей стране шестое место в рейтинге Global Location Trends (Глоубэл Лоукэйшн Трэндс).
На качество показателей повлияла положительная динамика в сфере молдавского автопрома. После переговоров с правительством в эту отрасль сделали инвестиции 15 компаний из Германии, США, Японии, Австрии и Италии. В итоге было создано более 12 с половиной тысяч новых рабочих мест.
Там производят комплектующие и программное обеспечение для автомобильных концернов Ford, Nissan, Volvo и Skoda.
Стоимость экспорта превышает 400 миллионов долларов. Это более 20% от общего объема внешней торговли.
По прогнозам, в будущем году число рабочих мест в этой отрасли удвоится.
В рейтинге Global Location Trends (Глоубэл Лоукэйшн Трэндс) Молдова расположилась между Словакией и Ирландией. Румыния занимает 19-ю строчку.
Возглавили рейтинг Сербия, Бахрейн и Македония. В этих странах действуют льготные условия на открытие дочерних компаний иностранных корпораций.