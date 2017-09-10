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17:57 (мск), источник: Publika.md

Молдова вошла в десятку стран-лидеров по уровню создания рабочих мест

Молдова вошла в десятку стран-лидеров по уровню создания рабочих мест в соотношении с численностью населения.

Источник: Publika.md

Показатели прошлого года обеспечили нашей стране шестое место в рейтинге Global Location Trends (Глоубэл Лоукэйшн Трэндс).

На качество показателей повлияла положительная динамика в сфере молдавского автопрома. После переговоров с правительством в эту отрасль сделали инвестиции 15 компаний из Германии, США, Японии, Австрии и Италии. В итоге было создано более 12 с половиной тысяч новых рабочих мест.

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Там производят комплектующие и программное обеспечение для автомобильных концернов Ford, Nissan, Volvo и Skoda.

Стоимость экспорта превышает 400 миллионов долларов. Это более 20% от общего объема внешней торговли.

По прогнозам, в будущем году число рабочих мест в этой отрасли удвоится.

В рейтинге Global Location Trends (Глоубэл Лоукэйшн Трэндс) Молдова расположилась между Словакией и Ирландией. Румыния занимает 19-ю строчку.

Возглавили рейтинг Сербия, Бахрейн и Македония. В этих странах действуют льготные условия на открытие дочерних компаний иностранных корпораций.

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