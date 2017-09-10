Когда в Уфе включат отопление в 2017 году

Прошла только неделя первого осеннего месяца, а уфимцы уже успели основательно подмерзнуть в своих квартирах и офисах. В редакцию посыпались вопросы: когда в Уфе включат отопление? Мол, замерзаем, включайте уже батареи, пора, товарищи!

Готовим батареи, проверяем задвижки!

В мэрии Уфы пояснили, что в сейчас город готовится к отопительному сезону: проверяются трубы, задвижки. Подготовка к нему началась в Уфе еще весной и шла активно летом: проводились ремонты и испытания труб, и на сегодняшний день все районы столицы к холодам готовы. — Как только будет подписан паспорт готовности к отопительному сезону, в домах и квартирах появится тепло, — прокомментировали в администрации.

В первую очередь отопление включат в детских садиках, школы и лечебно-профилактические учреждения. Затем — в жилых домах и на промышленных предприятиях.

Согласно правилам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд держится ниже +8 градусов.

— До сих пор таковых условий не было, соответственно, и отопление пока не включат. Если учесть, что на следующей неделе ожидается потепление, тепло в батареях, по моему мнению, появится не раньше 10-го октября, — отметил общественник, юрист в сфере ЖКХ Вадим Беляков.

Как включить батареи раньше отопительного сезона?

Каждый житель может подать заявку на включение батарей в его доме раньше, чем тепло появится у всех. Для этого на общедомовом собрании жильцы должны собрать подписи за досрочное включение отопления.

— Запуск отопления, несомненно, влияет на стоимость и объем потребления: чем раньше жильцы добьются его включения, тем больше придется платить, — пояснили в мэрии. — Поэтому финансовое решение принимается на общедомовом собрании собственников, на котором подписывается протокол о том, чтобы пустить тепло раньше или позже.

Итак, для принятия решения необходимо, чтобы треть жильцов выступили «за». Затем протокол передают управляющей компании, которая, в свою очередь, будет его согласовывать с ресурсоснабжающей компанией. В течение 5−8 дней тепло должно поступить в батареи.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ.

Согласно нормам, температура воздуха в квартире должна быть от +18 до +22. Если дома холоднее, чем положено, смело жалуйтесь сначала в свое ЖЭУ. Если реакции не последует, звоните в Госжилинспекцию РБ по номеру телефона +7 (347) 2181065. Направьте в инспекцию письменное обращение с кратким изложением сути вопроса по адресу 450001, ул. Степана Злобина, 28. Обязательно укажите полные ФИО заявителя, свой контактный телефон, почтовый адрес, по которому вам должны прислать ответ, поставьте подпись, дату.

В Уфу придет тепло.

Начало недели в Уфе, по словам синоптиков, выдастся дождливым, столбик термометра опустится до +13.